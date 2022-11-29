«Стартапы делились на группы». Куда пришло больше всего заявок в конкурсной программе Белагропромбанка?

Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Сознательно сделали широкий выбор» Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Все стартапы делились на группы, в зависимости от направления: сельское хозяйство, медиа, финансы. Я предлагаю подробнее остановиться на этом. Какие были номинации и куда пришло больше всего заявок?

Дмитрий Примак, начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:

Мы в рамках «Стартап-марафона» сознательно сделали широкий выбор с точки зрения специализации стартапов, правда их укрупнили. У нас был AgroTech – это дань нашей специализации как банка сельхозотрасли. Был очень популярный в мире и стране Fintech, то есть стартапы, которые с помощью IT оцифровывают различные финансовые инструменты и оказывают услуги. Был сегмент и номинация Creative – это как раз большая часть маркетплейсов, всяких платформ интерактивных, виртуальная реальность и прочие проекты, связанные с продвижением, мартингом, соц и медиа. Отдельная – это был TechNet, то есть это конкретно хардверные стартапы, которые связаны с железом, оборудованием, какими-то приборами либо продуктами, которые могут использоваться в промышленности, на заводских линиях и прочих. «Три окна возможностей»

Дмитрий Примак:

В рамках нашего такого соревнования «Стартап-марафон» был построен на принципах стимулировать амбиции стартапа – это раз. Второе – то, что каждый из этапов, первый этап был конкурс, понятно, для всех, после обучающего этапа было точно такое же окно возможностей для команд извне, которые могли подать заявки для участия. Уже команды, которые участвовали в первом этапе, вступали в конкуренцию со стартапами, которые подавались на стадии акселератора. Максимально попытались создать такие конкурентные условия для того, чтобы на примере участия в конкурсе отразить реальность бытия стартапа, его конкуренцию, неопределенность, постоянное желание совершенствовать свой продукт и идти к намеченной цели. Это своего рода такое моделирование ситуации. Последний – это был как раз демодень, где они могли презентовать то, что смогли сделать и опять точно так же сравнить себя с любой командой, которая могла бы пройти. Потому что три окна возможностей, с которыми стартапы в рамках конкурса столкнулись – самая что ни на есть реальная жизнь. Замечательно то, что у нас был большой процент стартапов региональных ребят. Не ребят – это уже предприниматели, которые реально берут на себя предпринимательские риски. Примечательно тот факт, что со стадии идеи мы в конце марафона имеем порядка пяти зарегистрированных юридических лиц. То есть это уже сознательный выбор вести дело, наличие продукта, который можно продавать. Соответственно, наличие таких результатов позволяет стартапу привлекать в следующие раунды инвестиции. При том, что под инвестициями мы рассматриваем те возможности, которые имеются на текущий момент, в том числе банковские инструменты. В короткие промежутки времени достичь амбициозных результатов