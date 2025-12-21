Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Экономические приоритеты, общие решения и дальнейшая стратегия сотрудничества. Санкт-Петербург принимает лидеров стран ЕАЭС и СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В северной столице России 21 и 22 декабря пройдут саммиты Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. В мероприятиях участие примет Александр Лукашенко. Глава государства уже прибыл в Санкт-Петербург.

В международном аэропорту «Пулково» Президента встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России – Александр Рогожник, а также представители российской стороны – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.