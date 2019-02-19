В РНПЦ «Мать и дитя» прокомментировали возможность проведения первой бесплатной попытки ЭКО

Новости Беларуси. В 43% случаев попытка забеременеть с помощью ЭКО завершается успехом, а по статистике 5% детей в Беларуси рождаются с помощью искусственного оплодотворения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метод, конечно, не панацея от бесплодия. Порой родители идут на несколько циклов. Одно из предложений – первую попытку ЭКО сделать бесплатной.

Костевич о возможности проведения бесплатной попытки ЭКО: «Это позволит получить дополнительно от 1,5 до 2 тысяч детей»

Поможет ли такая инвестиция повысить рождаемость и как будет осуществляться финансирование, пока неясно. Но в РНПЦ уверены, оказывать услугу в большем объеме готовы.