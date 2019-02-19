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Костевич о возможности проведения бесплатной попытки ЭКО: «Это позволит получить дополнительно от 1,5 до 2 тысяч детей»

19 февраля 2019 18:14
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Новости Беларуси. Для поддержки рождаемости в стране работают различные инструменты: от оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком до 3 лет до семейного капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Костевич о возможности проведения бесплатной попытки ЭКО: «Это позволит получить дополнительно от 1,5 до 2 тысяч детей»-1

Кстати, эту программу предлагают продлить на новый пятилетний цикл, а заодно и упростить: накопления – 10 тысяч долларов с учётом процентной ставки по депозиту – использовать досрочно, не дожидаясь 18-летия ребёнка, на образование или покупку жилья.

Костевич о возможности проведения бесплатной попытки ЭКО: «Это позволит получить дополнительно от 1,5 до 2 тысяч детей»-4

Бэби-бум или нет, но специалисты РНПЦ «Мать и дитя» заметили, если еще 5 лет назад 4-й ребенок был редкостью и скорее случайностью, сейчас за таким пополнением приходят осознанно. Нельзя недооценивать и роль репродуктивной медицины.

Костевич о возможности проведения бесплатной попытки ЭКО: «Это позволит получить дополнительно от 1,5 до 2 тысяч детей»-7

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Сегодня есть проблема с рождением детей, обусловленной именно бесплодием. Обсуждался один из вопросов предоставления одной из попыток ЭКО бесплатно, то есть за счет средств государства. Как министерство – «за». Это позволит получить дополнительно от 1,5 до 2 тысяч детей в Республике Беларусь.

Хороших, здоровых детей, граждан Республики Беларусь. Почему бы не двигаться в этом направлении? Правильный шаг, и к этому надо двигаться.

В РНПЦ «Мать и дитя» прокомментировали возможность проведения первой бесплатной попытки ЭКО

# Рождаемость в Беларуси # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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