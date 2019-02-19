В Горках ввели на каждого жителя «паспорт здоровья»: рассказываем, что это такое

Новости Беларуси. Двигаться нужно ещё и к низким показателям смертности и высоким количеством ЗОЖников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Двигаться нужно ещё и к низким показателям смертности и высоким количеством ЗОЖников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как это сделать, хорошо знают в Горках, Здесь присоединились к проекту «Здоровый город». Основной упор здесь делают на профилактику заболеваний.
В центральной райбольнице есть все условия: современные рентген-аппараты и новые УЗИ.
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Но главное – подход к делу. Почти 100% жителей райцентра проходят ежегодную диспансеризацию. У каждого свой индивидуальный «паспорт здоровья».
Наталья Коробкина, заместитель главного врача Горецкой центральной районной больницы:
А есть еще «паспорт здоровья» организации, который был разработан, когда начался проект «Горки – здоровый город». Для каждой организации разработан свой паспорт, в котором указаны вредности на данном предприятии, факторы риска, которые могут там быть, и разработан план мероприятий, которые помогут их избежать.
«Здоровый город» – проект комплексный и долгосрочный. Это и создание зеленых зон, и мест для занятий физкультурой, а еще пропаганда ЗОЖ и улучшение условий труда. Ведь здоровая нация начинается с конкретного человека.
Сергей Кулагин, председатель Горецкого райисполкома:
Все это дает отдачу. Люди молодые остаются, потому что город становится молодым, и демография имеет перспективу улучшаться. Смертность на 1000 человек у нас – 2,7. Смертность у нас невысокая.
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