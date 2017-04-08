«Только дипломатическим языком мы можем решать все эти проблемы». Афганцы Беларуси почтили память жертв теракта

Новости Беларуси. Минутой молчания почтили память погибших в теракте в Санкт-Петербурге воины-интернационалисты. 8 апреля в Минске прошел съезд «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане». Делегаты из разных уголков Беларуси, а также боевые товарищи из России и Украины говорили и о современных вызовах. Кто как не люди, прошедшие войну, знают цену мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Лучшие результаты на стометровке, полосе препятствий и в беге на 1000 метров. А еще самбо и пожарно-прикладной спорт. По всем условиям призывник с такими навыками должен был попасть в пожарную команду вооруженных сил. Но судьба распорядилась иначе: Дмитрий Сенько ровно на два года отправился в Афганистан.

Дмитрий Сенько, председатель Совета Центрального района Минска «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане»:

Слава Богу, в Фергане у нас были хорошие командиры. И в основном были те, кто Афган прошел.

Война – это дело тяжелое, и к этому нас подготовили. Солдат лучшей минометной роты, медалей за отвагу и мужество с той войны домой Дмитрий не привез. Но в памяти остался каждый перевал, каждая боевая вылазка и зима на заставе. И, конечно, имена боевых товарищей, которых в беде точно не бросали.

Дмитрий Сенько:

Переписываемся, созваниваемся. Ребята в Пензе у меня живут. Здорово, у них уже и внуки там повырастали. Борискин Серега – вообще как из песни «А я в войну играл четыре раза».

Очередной съезд – это еще одна возможность достучаться до сердец молодых людей, будущих защитников родины. И сегодня, когда в мире так остро стоит вопрос безопасности, они не могут остаться в стороне. Сергей Красовский, заместитель председателя «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане»:

Конечно, мы осуждаем и не понимаем воинственную политику Соединенных штатов. Потому что те люди, которые прошли войну, понимают, что лучше плохой мир, чем хорошая война. И брязгать своим оружием – это участь слабых. Сильные никогда не показывают свою силу и не навязывают свое.

Это не осуждение, а скорее попытка на своем примере изменить ход истории: воспитать молодежь так, чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Они своих в беде не бросают и помогают не раз в году, как на показ, а каждый день готовы придти на помощь. Каждая встреча для них как напоминание, какова цена мирного неба.