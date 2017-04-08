«Я просто в ужасе, что такие звери живут рядом с нами» – реакция жителей Санкт-Петербурга на теракт

Терактом никого уже не удивишь, особенно когда он случается в Ираке или Пакистане или Сирии – там привычно напряженно, и нога белоруса там редко ступает. Турция или Египет – горячее, многие наши отправляются в эти страны на отдых. Но когда беда происходит рядом – информационный и психологический эффект многократно усиливается.

Теракт в Санкт-Петербурге в минувший понедельник – это как взрыв в соседней комнате. Тем более в числе пострадавших – белорус и Президент Лукашенко в это же время находился в городе на Неве, вел переговоры с российским лидером Путиным.

Политический и экономический диалог двух президентов – важнейшее событие недели, мы подробно об этом расскажем. Но сперва – репортаж из северной столицы России по следам теракта в метро и последующих инцидентов. Наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская рассказывает.

То, что творилось на этой неделе в Петербурге, – нет, это не взрыв. Детонация страшного людского горя, накрывшего волной даже тех, кто был очень далеко от того поезда…

Взрывное устройство сработало в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Это – кадры первых минут после трагедии. Люди – кто как может – помогают раненым и пытаются открыть искореженные двери вагона. Там, в железной западне, остаются пострадавшие и погибшие.

Юрий Шушкевич, пострадавший:

В меня вошел осколок, а потом сюда еще два. И взрывной волной меня накрыло людьми! Подробности вспоминать – кадык пережимает.

В злополучном вагоне ехал и наш соотечественник из Волковыска – вот Юрий Шушкевич, не замечая ранений, словно не верит, что остался жив. Осколки в руке, ноге, голове, шее плюс контузия – после взрыва мужчина с трудом слышит. Но тогда он в первую очередь думал не о себе.

Юрий Шушкевич:

Я решил раздвинуть помощнее двери. Как лежачих выносить? Ну и машинист догадался, довел поезд до станции. Он мог растеряться, дать экстренное торможение, а как из тоннеля эвакуировать людей?

Машиниста и двух дежуривших на станции представили к государственным наградам. Когда уже после страшную ситуацию рассматривали по секундам, пришли к выводу, что жертв могло быть гораздо больше, если бы не грамотные действия сотрудников метрополитена. Но все же в скорбном списке 14 человек.

Житель Санкт-Петербурга:

Я даже говорить не могу, это просто такая трагедия. Третий день не перестаю плакать, я просто в ужасе, что такие звери живут рядом с нами!

Лидия Григорьевна сама недавно похоронила дочь и, к сожалению, понимает, что приходится переживать родителям, чьи дети теперь улыбаются с портретов под черной лентой. Семи из четырнадцати погибших не было и тридцати лет. Впрочем, как и предполагаемому террористу. 22-летний уроженец Кыргызстана Джалилов, по версии следствия, атаку репетировал две недели. А жил вот в этом доме. Девятиэтажной панельке на окраине города.

109-я квартира на втором этаже. Не тот жилец, о соседстве с которым будут с запалом трубить на всех углах. А вот приятельница Анны, ставшая понятой при обыске съемной жилплощади Джалилова, подробностей не скрывала.

Анна Шувалова, житель Санкт-Петербурга:

Что там было? Ножницы, линейка, решетка от вентканала. Типа холостяцкой квартира.

Подозреваемый в теракте работал поваром в суши-баре, а еще помогал отцу в автомастерской. Родители, прилетевшие на опознание сына, говорили, что не верят в его виновность. Однако генетические следы Джалилова обнаружили и на сумке с взрывным устройством, оставленной в тот же день, но уже на другой станции метро. И здесь счет мог бы идти на десятки, если не сотни жизней. Совсем рядом – Московский вокзал, а вовремя обезвреженная бомба оказалась в разы мощнее той, что взорвалась между «Технологическим» и «Сенной».

Жители Санкт-Петербурга:

Он же жил 6 лет в таком прекрасном городе. Что мы ему сделали, этому парню?

Вдруг оказывается, что рядом враг, который готов убить невинных людей.

Он сам себя взорвал. Я не понимаю смысла. Он не сделал лучше никому. В первую очередь не сделал лучше себе.

Ярослав недавно переехал в Питер из Донецка. Переехал, чтобы забыть о войне. И куда бежать теперь?..

Житель Санкт-Петербурга:

То, что произошло здесь, шокировало. Ладно, там у нас еще! Но здесь нет войны, нет боевых действий.

Не обращая внимания на дождь, люди не уходят от народных мемориалов и плачут вместе с небом. Цветы в память о погибших несут и к российскому посольству в Минске. Беда, она ведь, как и небо, одна на всех.

Житель Санкт-Петербурга:

Мы едины, и в беде, как и вообще в жизни, лучше быть вместе.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

В третий день траура люди продолжают нести цветы к входам на те станции, где произошел взрыв. А мы сейчас посмотрим, как обстоит дело с безопасностью в самой подземке. Стоит полиция. И как раз в эти минуты устанавливают рамки металлоискателей.

Усиленные меры безопасности, день первых похорон жертв теракта и на этом фоне – словно страшное дежавю. Станция «Приморская» закрыта по техническим причинам. Оказалось, что на «Приморскую» один из пассажиров пытался пронести гранату со следами тротила, и в тот же день бомбу обнаружили еще и в жилом доме. Но шокировали петербуржцев не только страшные находки, но и находчивость тех, для кого цветы рядом с фотографиями погибших – это еще и расцвет прибыли.

Житель Санкт-Петербурга:

В цветочном магазине здесь, на углу, цены подняли в три раза…

Тем временем в больницах остаются еще десятки человек. Юрию Аркадьевичу «начинкой» взрывного устройства практически раздробило стопу. И теперь у него достаточно времени для тяжелых дум и непростых вопросов. К примеру, почему теракт случился не вечером в час пик, а в обеденное время? Совпадение ли, что тогда в Санкт-Петербурге находился президент России…

Юрий Шабалин, житель Санкт-Петербурга:

Как усилитель действия – если обыкновенный день, пусть даже праздничный, это не так эффектно, как во время Путина.

А вот по поводу своего восстановления версий Юрий предпочитает не строить. Прогнозы врачей благоприятные, но, глядя на фото сына, мужчина говорит, что теперь как никогда уверен: все может измениться в один момент…

Юрий Шабалин:

Девушка стояла над раненой матерью, скорее всего, она уже не была жива. По-человечески объяснить это невозможно. Терроризм не только сейчас родился, но то, что это против детей и женщин беззащитных…

На этой неделе плакали в Петербурге и крепкие мужчины, и даже цветы, казалось, тонули в небесных слезах. К сожалению, именно такие трагедии лучше всего показывают, как могут сплотиться люди, которых в общем-то беда напрямую и не коснулась. Потому что слишком близко, потому что казалось – взрывы – это не про Питер. Но не сломленный блокадой и уже доказавший всему миру, что не согнется перед лицом смерти, город-герой сделал это еще раз.