Радостная встреча друзей и знакомых: съезд «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане» в Минске

В центре внимания – новые мировые вызовы. Сегодня люди, которые не понаслышке знают о тяготах военного времени, немало делают для патриотического воспитания молодежи.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»: Мы определенную работу сделали и гордимся этим. Вручили более 80 автомобилей нашим афганцам, много бытовой техники.

Оказываем посильную помощь ветеранам войны в Афганистане, семьям погибших.

Сегодня встреча со всеми очень важными ребятами, с которыми не виделись и по пять лет. Со многими общаемся, и часто, но многих сегодня видим, как говорится, эпизодически. Вот, радостная встреча друзей и знакомых.

На съезде изберут нового руководителя организации. Белорусский союз объединяет более 13,5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.