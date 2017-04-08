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Радостная встреча друзей и знакомых: съезд «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане» в Минске

08 апреля 2017 11:47
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Новости Беларуси. Белорусские воины-интернационалисты 8 апреля говорят о наболевшем.

350 делегатов во всей страны собрал съезд «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане».

В центре внимания – новые мировые вызовы. Сегодня люди, которые не понаслышке знают о тяготах военного времени, немало делают для патриотического воспитания молодежи.

Радостная встреча друзей и знакомых: съезд «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане» в Минске-1

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:
Мы определенную работу сделали и гордимся этим. Вручили более 80 автомобилей нашим афганцам, много бытовой техники.

Оказываем посильную помощь ветеранам войны в Афганистане, семьям погибших.

Сегодня встреча со всеми очень важными ребятами, с которыми не виделись и по пять лет. Со многими общаемся, и часто, но многих сегодня видим, как говорится, эпизодически. Вот, радостная встреча друзей и знакомых.

На съезде изберут нового руководителя организации. Белорусский союз объединяет более 13,5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Воины-афганцы в Беларуси # Фотофакт # Александр Метла

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