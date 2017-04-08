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Мы осуждаем и не понимаем воинственную политику США: белорусские ветераны войны в Афганистане

08 апреля 2017 14:16
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Новости Беларуси. Минутой молчания почтили память погибших в теракте в Санкт-Петербурге воины-интернационалисты.

8 апреля в Минске прошел съезд «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане». Делегаты из разных уголков Беларуси, а также боевые товарищи из России и Украины говорили о современных вызовах.

Не осталась без внимания и ситуация, которая сегодня складывается в Сирии.

Мы осуждаем и не понимаем воинственную политику США: белорусские ветераны войны в Афганистане-1

Сергей Красовский, заместитель председателя «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане»:
Конечно, мы осуждаем и не понимаем воинственную политику Соединенных Штатов. Потому что те люди, которые прошли войну, понимают, что лучше плохой мир, чем хорошая война. И брязгать своим оружием – это участь слабых. Сильные никогда не показывают свою силу и не навязывают свое.

На съезде говорили о возможностях и перспективах союза. Его главная задача – показать для современной молодежи на собственном примере, что такое патриотизм. «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» объединяет более 13,5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Воины-афганцы в Беларуси # Фотофакт # Сергей Красовский

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