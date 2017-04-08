Мы осуждаем и не понимаем воинственную политику США: белорусские ветераны войны в Афганистане
Новости Беларуси. Минутой молчания почтили память погибших в теракте в Санкт-Петербурге воины-интернационалисты.
8 апреля в Минске прошел съезд «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане». Делегаты из разных уголков Беларуси, а также боевые товарищи из России и Украины говорили о современных вызовах.
Не осталась без внимания и ситуация, которая сегодня складывается в Сирии.
Сергей Красовский, заместитель председателя «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане»:
Конечно, мы осуждаем и не понимаем воинственную политику Соединенных Штатов. Потому что те люди, которые прошли войну, понимают, что лучше плохой мир, чем хорошая война. И брязгать своим оружием – это участь слабых. Сильные никогда не показывают свою силу и не навязывают свое.
На съезде говорили о возможностях и перспективах союза. Его главная задача – показать для современной молодежи на собственном примере, что такое патриотизм. «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» объединяет более 13,5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.