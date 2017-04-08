Мы осуждаем и не понимаем воинственную политику США: белорусские ветераны войны в Афганистане

Новости Беларуси. Минутой молчания почтили память погибших в теракте в Санкт-Петербурге воины-интернационалисты.

8 апреля в Минске прошел съезд «Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане». Делегаты из разных уголков Беларуси, а также боевые товарищи из России и Украины говорили о современных вызовах.

Не осталась без внимания и ситуация, которая сегодня складывается в Сирии.