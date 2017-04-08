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«В Вашингтоне сделали выбор в пользу военной акции»: экстренное заседание ООН по вопросу Сирии закончилось безрезультатно

08 апреля 2017 18:00
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Новости США. Антивоенные протесты прокатились по всему миру. Люди выступают против авиаудара США по Сирии. Десятки американских крылатых ракет в ночь на 7 апреля были выпущены по сирийской авиабазе Шайрат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало предметом разговора экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Авиаудары США по Сирии – фактически, военная операция на территории другого государства – вызвали шквал эмоций по всему миру. В Великобритании протестующие собрались на Даунинг-стрит. По другую сторону Атлантики, в Боливии, – у посольства Соединенных Штатов. Лозунги схожи: люди против войны.

«В Вашингтоне сделали выбор в пользу военной акции»: экстренное заседание ООН по вопросу Сирии закончилось безрезультатно-1

В самих Штатах, в Нью-Йорке, митинги закончились столкновениями с полицией и задержаниями. В это же время словесное сражение проходило в ООН.

Третье экстренное заседание Совбеза по ситуации в Сирии завершилось безрезультатно.

Одни пытались образумить других…

«В Вашингтоне сделали выбор в пользу военной акции»: экстренное заседание ООН по вопросу Сирии закончилось безрезультатно-4

Лю Цзеи, постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН:
Военные действия не могут решить проблему.

Это только усугубит страдания сирийского народа и сделает ситуацию в Сирии и регионе еще более сложной и бурной.

...другие обвиняли во всем своих извечных противников на мировой арене – Россию и Иран. И заявляли, что продолжат начатое.

«В Вашингтоне сделали выбор в пользу военной акции»: экстренное заседание ООН по вопросу Сирии закончилось безрезультатно-7

Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН:
США предприняли вполне сбалансированный шаг.

Мы готовы сделать больше, но надеемся, что этого не потребуется.

«Начатое» – это 59 крылатых «Томагавков», выпущенных в ночь на 7 апреля по одной цели, авиабазе Шайрат. Поводом к агрессии стал нерасследованный инцидент с применением отравляющих химических веществ в провинции Идлиб, жертвами которого стали до 80 человек, в том числе дети. Все страны осуждают инцидент, но не все хотят докопаться до истины. Кто и зачем это химоружие в Сирии хранил?

«В Вашингтоне сделали выбор в пользу военной акции»: экстренное заседание ООН по вопросу Сирии закончилось безрезультатно-10

Владимир Сафронков, заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН и в Совете безопасности ООН по политическим вопросам:
В Вашингтоне уже сделали выбор – в пользу военной акции, которая была осуществлена, едва члены совета покинули здание ООН.

Некоторые полагают, что у сирийских повстанцев нет возможности производить химоружие. Но в прошлом террористы уже применяли зарин.

В середине 90-х японская экстремистская секта «Ау́м Синрикё» на собственной фабрике изготовила вещество нервно-паралитического действия.

Затем использовала его в токийском метро. Тогда погибли, по меньшей мере, 12 человек, более 6000 получили отравления. Многие остались инвалидами.

# Война в Сирии # Никки Хейли # Фотофакт

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