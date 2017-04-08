«В Вашингтоне сделали выбор в пользу военной акции»: экстренное заседание ООН по вопросу Сирии закончилось безрезультатно

Новости США. Антивоенные протесты прокатились по всему миру. Люди выступают против авиаудара США по Сирии. Десятки американских крылатых ракет в ночь на 7 апреля были выпущены по сирийской авиабазе Шайрат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало предметом разговора экстренного заседания Совета безопасности ООН. Авиаудары США по Сирии – фактически, военная операция на территории другого государства – вызвали шквал эмоций по всему миру. В Великобритании протестующие собрались на Даунинг-стрит. По другую сторону Атлантики, в Боливии, – у посольства Соединенных Штатов. Лозунги схожи: люди против войны.

В самих Штатах, в Нью-Йорке, митинги закончились столкновениями с полицией и задержаниями. В это же время словесное сражение проходило в ООН.

Третье экстренное заседание Совбеза по ситуации в Сирии завершилось безрезультатно. Одни пытались образумить других…

Лю Цзеи, постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН:

Военные действия не могут решить проблему.

Это только усугубит страдания сирийского народа и сделает ситуацию в Сирии и регионе еще более сложной и бурной. ...другие обвиняли во всем своих извечных противников на мировой арене – Россию и Иран. И заявляли, что продолжат начатое.

Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН:

США предприняли вполне сбалансированный шаг.

Мы готовы сделать больше, но надеемся, что этого не потребуется. «Начатое» – это 59 крылатых «Томагавков», выпущенных в ночь на 7 апреля по одной цели, авиабазе Шайрат. Поводом к агрессии стал нерасследованный инцидент с применением отравляющих химических веществ в провинции Идлиб, жертвами которого стали до 80 человек, в том числе дети. Все страны осуждают инцидент, но не все хотят докопаться до истины. Кто и зачем это химоружие в Сирии хранил?

Владимир Сафронков, заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН и в Совете безопасности ООН по политическим вопросам:

В Вашингтоне уже сделали выбор – в пользу военной акции, которая была осуществлена, едва члены совета покинули здание ООН.