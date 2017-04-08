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«Тотальный диктант»: Беларусь одновременно с 72 странами мира проверила свою грамотность

08 апреля 2017 17:15
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Новости Беларуси. Писать грамотно – это модно! Именно под таким девизом во всем мире прошла акция «Тотальный диктант». Международный образовательный проект не первый год помогает проверить свои способности. Немало желающих продемонстрировать языковое мастерство нашлось и среди белорусов.

В 2017 году акция проходит в 72 странах мира. Беларусь – не исключение.

Только в Минске более 500 желающих бросили себе вызов и написали добровольный диктант на русском языке.

«Тотальный диктант»: Беларусь одновременно с 72 странами мира проверила свою грамотность-1

Инна Хозеева, организатор проекта «Тотальный диктант»:
Это такое хорошее приключение – прийти в субботу, написать диктант. Кто-то вспоминает детство, кто-то бросает вызов себе, кто-то за компанию.

А кто-то, возможно, чувствует радость от того, что он присоединяется ко всему миру. Это 866 городов.

Акция прошла не только в Минске. Писали диктант в Витебске, Гомеле, Бресте и других городах. Проверяли свою грамотность и взрослые, которые хотят вспомнить школьные годы, и дети. Текст писателя и сценариста Леонида Юзефовича диктовали известные белорусские телеведущие.

Татьяна Щербачевич, участница проекта:
Живем в 120 километрах от Минска. Нам очень интересно было вспомнить, как держится ручка, как пишется «жи-ши» и прочие правила. Кажется, справились.

Ребенок сказал, что не пропустил ни одного слова.

«Тотальный диктант»: Беларусь одновременно с 72 странами мира проверила свою грамотность-4

Георгий Колдун, певец:
Стараюсь следить, заниматься самообразованием. Такие проекты – очередная возможность сделать это не просто в домашних условиях, а еще получить какой-то определенный адреналин.

В стрессовой ситуации немного не так воспринимаешь свой уровень знаний.

Тотальный диктант – это уникальный проект, который с каждым годом становится популярнее. И это не удивительно, ведь оставаться грамотным даже в эпоху развития высоких технологи крайне важно и необходимо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Грамотность # Георгий Колдун # Инна Хозеева # Татьяна Щербачевич

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