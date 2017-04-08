«Тотальный диктант»: Беларусь одновременно с 72 странами мира проверила свою грамотность

Новости Беларуси. Писать грамотно – это модно! Именно под таким девизом во всем мире прошла акция «Тотальный диктант». Международный образовательный проект не первый год помогает проверить свои способности. Немало желающих продемонстрировать языковое мастерство нашлось и среди белорусов.

В 2017 году акция проходит в 72 странах мира. Беларусь – не исключение.

Только в Минске более 500 желающих бросили себе вызов и написали добровольный диктант на русском языке.