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Ток-шоу, итоги года, праздничный концерт – анонс новогодней программы на СТВ

30 декабря 2023 13:57
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31 декабря телеканал СТВ готовит для зрителей множество сюрпризов: ток-шоу, праздничный концерт, новогодняя комедия – и это далеко не все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ток-шоу, итоги года, праздничный концерт – анонс новогодней программы на СТВ-1

В 19:30 подведем итоги года с программой «Неделя». Коснемся всех ключевых моментов уходящего 2023-го: от международных до внутриполитических событий. Информационный коктейль разбавим новогодним кино. А в 23:00 переместимся в «Новогодний дворик на СТВ». Праздничным настроением зарядит уникальный проект «Столичного телевидения». Наш подарок зрителям – эксклюзивный театрализованный концерт.

Ток-шоу, итоги года, праздничный концерт – анонс новогодней программы на СТВ-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В новогоднюю ночь зрителей ждет, как всегда, праздник. Мы готовим очень хороший им новогодний подарок, у нас будет великолепное шоу.

Ток-шоу, итоги года, праздничный концерт – анонс новогодней программы на СТВ-7

Юлия Крыницкая, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:
В этом году мы решили сделать такой масштабный Новый год. Антрепризы актерские перемежевываются с вокальными известных белорусских исполнителей. Я думаю, что нашим телезрителям должно понравиться.

В приятной предпраздничной суматохе включайте СТВ. Встретим Новый год вместе! Будет интересно.

# Столичное телевидение # общество # Александр Осенко # Юлия Крыницкая

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