Ток-шоу, итоги года, праздничный концерт – анонс новогодней программы на СТВ

31 декабря телеканал СТВ готовит для зрителей множество сюрпризов: ток-шоу, праздничный концерт, новогодняя комедия – и это далеко не все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 19:30 подведем итоги года с программой «Неделя». Коснемся всех ключевых моментов уходящего 2023-го: от международных до внутриполитических событий. Информационный коктейль разбавим новогодним кино. А в 23:00 переместимся в «Новогодний дворик на СТВ». Праздничным настроением зарядит уникальный проект «Столичного телевидения». Наш подарок зрителям – эксклюзивный театрализованный концерт.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: В новогоднюю ночь зрителей ждет, как всегда, праздник. Мы готовим очень хороший им новогодний подарок, у нас будет великолепное шоу.

Юлия Крыницкая, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

В этом году мы решили сделать такой масштабный Новый год. Антрепризы актерские перемежевываются с вокальными известных белорусских исполнителей. Я думаю, что нашим телезрителям должно понравиться.

В приятной предпраздничной суматохе включайте СТВ. Встретим Новый год вместе! Будет интересно.