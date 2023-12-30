«Предпочтение – зелени». Помогаем правильно продумать меню новогоднего стола

Новый год – время волшебства, подарков и оживших сказок! Улицы украшены тысячами огней, а удивительный домашний декор еще больше погружает в сказочную атмосферу. В предновогодней суете важно помнить не только о подарках или продуктах на стол, но и как правильно и безопасно встретить долгожданный праздник.

Ольга Шишко, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Минский городской клинический эндокринологический центр», кандидат медицинских наук:

К новогоднему столу необходимо подготовиться и тщательно продумать меню новогоднего стола и представлять себе, какие продукты больше всего будут давать чувство тяжести и дискомфорта. Это те продукты и салаты, которые мы привыкли готовить и заправлять их майонезом. Их количество нужно сократить до минимума. Один, максимум два. И отдать предпочтение зелени.