«Предпочтение – зелени». Помогаем правильно продумать меню новогоднего стола
Новый год – время волшебства, подарков и оживших сказок! Улицы украшены тысячами огней, а удивительный домашний декор еще больше погружает в сказочную атмосферу. В предновогодней суете важно помнить не только о подарках или продуктах на стол, но и как правильно и безопасно встретить долгожданный праздник.
Ольга Шишко, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Минский городской клинический эндокринологический центр», кандидат медицинских наук:
К новогоднему столу необходимо подготовиться и тщательно продумать меню новогоднего стола и представлять себе, какие продукты больше всего будут давать чувство тяжести и дискомфорта. Это те продукты и салаты, которые мы привыкли готовить и заправлять их майонезом. Их количество нужно сократить до минимума. Один, максимум два. И отдать предпочтение зелени.
Бутерброды, которые мы привыкли готовить с икрой и красной рыбой, специалисты рекомендуют оформить в виде канапе, либо положить их на овощи. Так и вкус блюда сохранится, и полезнее будет.
Подробности в видеоматериале.