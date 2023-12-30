На «Линии Сталина» открылась резиденция генерала Деда Мороза

Новости Беларуси. Прокатиться на танке, сфотографироваться с редкими экспонатами и загадать желание. В новогодние праздники на «Линии Сталина» в уникальном формате работает резиденция Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы получить подарки от сказочных персонажей, нужно пройти много интересных и веселых испытаний. Главная изюминка резиденции – сам генерал Дед Мороз, традиционный и парадный. К привычной шубе добавлена армейская атрибутика: каракулевый воротник и такая же шапка с красной звездой. Одна из традиций историко-культурного комплекса – собирать пожелания всех посетителей на 2024 год в «капсуле желаний» из старой артиллерийской гильзы.

Было очень весело и запоминающееся. Я хотела на Новый год новую елку, потому что нашей елке уже много-много лет.

К нам ежегодно приезжает достаточно много людей: доходит до 10 000 в год. Плохая погода не помеха. У нас, в принципе, все достаточно оборудовано. Все гости могут приехать, пройти испытания, получить свой подарок, погреться в кафе, поесть горячих блинов. Мы всегда рады всех видеть при любой погоде. Ждем в гости!