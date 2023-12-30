С 1 января вступят в силу изменения в регулировании цен – комментарий главы МАРТ

Система регулирования цен в Беларуси изменится с нового года. По поручению Президента, производители получат свободу действий, но в установленных рамках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот вопрос был в центре внимания главы государства на недавнем совещании. Ставилась задача сохранить существующие подходы в ценообразовании. Они доказали эффективность: инфляцию в этом году удалось удержать даже ниже прогнозного показателя.

Что касается нововведений, они ослабят нагрузку на бизнес с точки зрения получения согласований для повышения стоимости продукции. Речь, прежде всего, идет про сезонные овощи и картофель. Их стоимость не должна превышать ту, что была в этом же месяце год назад, более чем на 3,5 %. Также определены 50 групп товаров, которые могут дорожать за месяц лишь на 0,3 %. Есть и ряд исключений.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Если мы будем приходить в магазинах и этот разрешенный шаг, который сегодня есть, – это реально изменение в несколько копеек. Он небольшой, и потребитель даже особо не почувствует, что цена как-то изменилась. Но, поверьте, если разрешенный шаг 0,3 или рост 3,5 % – это не значит, что субъект хозяйствования будет его использовать. Может, он и не понадобится. А возможно, некоторые товары под давлением конъюнктуры рынка и этих складывающихся условий, наоборот, будут снижаться в цене. Это просто максимальные пределы, которые могут быть и не реализованы в том числе.