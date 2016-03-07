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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 6 марта: о гендерном равенстве

07 марта 2016 11:00
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Впереди 8 Марта. Сейчас самое время поздравлять женщин: мы уделяем им особое внимание, дарим цветы, подарки. И если бы наша программа называлась хоть немножко по-другому, конечно, мы бы тоже пели дифирамбы нашим очаровательным белорускам. Но программа называется «Что происходит?» на РТР-Беларусь. Итак, что происходит с нашими женщинами, как они изменились за последние 10-15 лет? Безусловно, конечно, они похорошели. Но посмотрите, как они влияют на нашу с вами жизнь, какую активную позицию они занимают в общественной жизни, как они изменили свои отношения с мужчинами – не только в личной и семейной жизни, но и на вершине политики.

Совершенно очевидно, что тех проблем, которые стояли перед женщинами эпохи Клары Цеткин и Розы Люксембург перед современными женщинами не стоит. С дрогой стороны, возникают довольно сложные ситуации, в которых оказываются современные мужчины – их вытесняют женщины из самых активных сфер жизни общества, им приходится как-то выживать. В общем, гендерное равенство – об это сегодня постараемся поговорить.

Эксперты в студии:

Надежда Котковец, заместитель управляющего делами Президента Республики Беларусь;

Светлана Шилова, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент;

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук;

Вадим Девятовский, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Евгений Никитин, актер.

Гости в студии:

Виталий Долголевец, модель-андрогин;

Марина Зеленая, многократная чемпионка Республики Беларусь, двукратная чемпионка мира по тайскому боксу;

Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке, призер Олимпийских игр (Афины-2004);

Юлия Головина, артист балета Государственного ансамбля танца Беларуси;

Олеся Пономаренко, психолог, эксперт по межличностным отношениям;

Олег Бакулин, руководитель ОО «Защита прав отцов и детей»;

Ирина Альховка, председатель МОО «Гендерные перспективы», социолог, специалист по вопросам гендерного равенства;

Андрей Боричевский, пресс-секретарь БЕЛСТАТА;

Татьяна Гапличник, социолог.

 

# общество # Женщины Беларуси # Надежда Котковец # Вадим Девятовский # Виктор Шадурский # Светлана Шилова # Надежда Цыркун # Евгений Никитин

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