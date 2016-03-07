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Неделя белорусской кухни стартовала в Минске 7 марта

07 марта 2016 10:08
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Новости Беларуси. У православных 7 марта начинается Масленичная неделя, а в Минске стартует неделя белорусской кухни. В кулинарной акции примут участие 100 объектов общественного питания. Посетителям предложат пять блюд национальной кухни: холодец с хреном, солянку шляхетскую, крученики из свинины с гречневой кашей и грибами, блины с деревенской поджаркой, густой клюквенный кисель со взбитыми сливками.

Традиционно во всех заведениях перечень блюд, цены, рецептуры и технология приготовления будут одинаковыми. Меню разработано при участии шеф-поваров кафе и ресторанов белорусской национальной кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Еда

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