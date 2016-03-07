В Гродно большие выходные встречают массовыми гуляньями с концертами и конкурсами

Новости Беларуси. В Гродно большие выходные встречают массовыми гуляньями. В Городской лесопарковой зоне для горожан организовали настоящее праздничное шоу. Отдыхающих развлекают местные артисты, проходит импровизированная дискотека в режиме нон-стоп. На сцену, сменяя друг друга, выходят народные коллективы и эстрадные исполнители.

Для любителей старины городские исторические клубы организовали рыцарскую площадку. Здесь можно научиться танцевать так, как это делали наши предки, пострелять из лука, а также увидеть средневековую битву на мечах

А еще десятки аттракционов для детей, катание на лошадях и мини-автомобилях. Для взрослых же организаторы придумали более экстремальные развлечения – стрельба из винтовки и метание ножей. Здесь же работает и город мастеров. Праздничные сувениры и подарки можно приобрести прямо на концертной площадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.