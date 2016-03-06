Вырубка деревьев вдоль трасс: какие функции несут насаждение и когда «очистка» только вредит

Новости Беларуси. Еще одна резонансная тема недели – разбирательства по вырубленным гектарам деревьев вдоль трасс Гомельской области. Земли с лесополосой, защищавшие поля от вредных выбросов и снежных заносов, перевели в сельхозполя. Кажется, с благими намерениями. Но просчитались. Деревья-то вырубить можно, а вот вредные элементы из почвы так просто не достать.

Это место на первый взгляд идеально подходит, чтобы полюбоваться на бескрайние просторы и послушать песню ветра. Но учитель из Чечерска приходит сюда отнюдь не для медитации. Буквально пару лет назад здесь красовались молодые березы и ветвистые дубы. Но лесополоса исчезала как первый снег.

Юрий Лагойкин, учитель истории и обществоведения:

Это огромные деревья. Я для себя находил объяснение, что они уже слишком старые, возможно, их необходимо срубить и посадить новые. Но так как прошло два года и новое ничего не сажали, я понял, что, значит, должно быть по-иному как-то.

Когда проезжаешь мимо таких пейзажей, мало кто задумывается, что деревья носят не только эстетическую функцию. Лесополоса – это в первую очередь защитный фильтр для сельхозугодий. Ведь на дорогах содержится целая таблица Менделеева. К примеру, в выхлопных газах есть ртуть и свинец. Это тяжелые металлы. Если они попадают на поле, то это уж точно не добавляет ценности ни земле, ни тому, что на ней может расти.

Несколько лет назад белорусские ученые взяли на анализ просо, выращенное в придорожной зоне. Уровень кадмия в этом растении превышал все допустимые нормы. В избытке этот металл токсичен для человека.

Лесополосы – это еще и щит от снежных заносов. Если таких насаждений нет, содержание дороги зимой увеличивается в разы.

Александр Судник, заведующий сектором мониторинга растительного мира Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича:

Вне зависимости от себестоимости эффективность создания таких насаждений составляет 9250 тысяч долларов на 1 км дороги. Иначе эти затраты уходят чисто на уборку снега.

Эта проблема особенно актуальна для юга Беларуси, где много торфяников. Ведь такие насаждения препятствуют выветриванию почвы. Ученые доказали, что при наличии природной преграды урожайность увеличивается на 15-20%. Но буквально за несколько лет количество полезащитных насаждений в Беларуси снизилось с 7 тысяч га до 2 тысяч.

Активно лесополосы вырубали по всей стране в 2011-2012 годах. Ситуация в корне не изменилась и сейчас. Вот такая картина открывается на трассе Гродно – Брузги. Одним словом, лес рубят – щепки летят.

Игорь Сак, заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В 2013 году у нас было 30 фактов нарушения, самовольных порубок. В 2014 году было 57, в 2015-м было их 38. То есть динамика имеет немножко позитивную тенденцию.

Конечно, вырубка лесополос должна проводиться. В первую очередь в целях безопасности и соблюдения санитарных норм. Но экологи призывают не рубить с плеча, а подходить к этому рационально.

Какой подход приняли на вооружение в Чечерском районе, разберутся компетентные органы. А в 2017 в нашей стране должен появиться новый кодекс по благоустройству придорожных территорий, где и будет прописано, как создавать такие насаждения и как за ними ухаживать.

Сейчас здесь рыбалка в радость. Даже новичку. У Игоря клюет в каждой лунке. Только успевай принимать.

Игорь Сушко, рыбак:

Плотвичка может быть здесь небольших размеров, грамм до 200. Подлещик. Пока недавно только закормились. Сейчас обход делаю.

Такой улов – как раз пример рационального использования водоема. Зарыбление здесь проводят регулярно. Последних новоселов это водохранилище приняло осенью 2015 года. Эксперты отмечают, что в некоторые водоемы в буквальном смысле вдохнули новую жизнь.

Дмитрий Сыроквашка, ведущий специалист управления охоты и рыболовства:

Зарыбление водоемов проводим для рыболовов и с целью повышения продуктивных качеств водоема и улучшения видового состава рыбы. Стараемся не нарушить природный баланс, ограничиваемся существующими видами рыб в данном водоеме. Это распространенные щука, карп, белый амур.

Зарыбление во всех смыслах клевое дело. К примеру, белый амур – травоядная рыба, которая может очистить водоем до блеска и заодно вырасти до 30 килограммов. Только в 2015 году озера страны приняли около 28 тонн рыбы.

В том, что без труда не вытащишь рыбку из пруда, а в этом случае не вырастишь и колоска, в этом хозяйстве убедились на собственном примере. Вот так выглядел этот участок всего год назад.

Позабыт – позаброшен, а выгода была зарыта в землю. Буквально.

Сергей Шабор, начальник отдела контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Кроме того, были такие нарушения, как несанкционированная разработка карьеров, несанкционированные свалки, размещение отходов в несанкционированных местах.

Похожая ситуация наблюдается во многих хозяйствах Брестской области. В 2015 году в этом регионе неправильно или нерационально использовали около 215 гектаров земли. Бесхозяйственность в нашем случае руководителям влетела в копеечку. Но только штрафом не отделались. Землю облагородили и пустили в оборот. Уже весной здесь ждут первый урожай.

Александр Иванов, начальник землеустроительной службы Пружанского райисполкома:

На указанном земельном участке произведено дискование и буквально весной этого года будет произведено перезагружение.

В Беларуси более 9 тысяч болот, более 10 тысяч озер. Общая длина рек превышает 90 тысяч километров. Это более чем в два раза превышает длину экватора. Более 30% территории страны занимают леса. Чтобы сохранить эти богатства, нужно найти правильный ЭКО-подход, в котором будет рациональное сочетание экономики и экологии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.