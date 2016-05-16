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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 15 мая: на кого и как надо учиться, чтобы быть востребованным?

16 мая 2016 06:44
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Новости уходящей недели, в первую очередь, касаются Чемпионата мира по хоккею и «Евровидения». Однако Беларусь в финал не попала ни в том, ни в другом случае, поэтому нам надо что-то менять. И, как в той шутке, наверное, надо менять что-то в школе.

Мы сегодня говорим об образовании, хотя если задать вопрос «что происходит?» относительно образования, то за час мы и не разберемся. Поэтому предлагаю сузить тему.

Началась уже вступительная кампания. На кого и как надо учиться, чтобы быть востребованным и найти применения своим талантам?

Гости программы:

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент;

Степан Васковский, доктор экономических наук, профессор;

Георгий Атаманов, депутат Минского городского Совета депутатов, секретарь ЦК КПБ по организационно-правовой работе;

Наталья Кучинская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Сергей Новицкий, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, бизнесмен;

Алексей Толстик, проректор по учебной работе БГУ, доктор физико-математических наук, профессор.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Образование # Сергей Новицкий # Алексей Толстик # Георгий Атаманов # Наталья Кучинская # Надежда Цыркун # Степан Васковский

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