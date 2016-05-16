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Народное голосование за лучшего телевизионного ведущего страны продолжается на сайте СТВ

16 мая 2016 06:18
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Народное голосование за лучшего телевизионного ведущего страны продолжается на сайте СТВ. Это одна из самых престижных номинаций национального  конкурса «Телевершина».

Всего в списке – 22 персоналии. Они представляют все крупнейшие  телеканалы Беларуси.   

Голосование продлится  до полудня пятницы, 19 мая. На следующий день во Дворце Республики пройдёт награждение победителей всех номинаций национального  конкурса «Телевершина». За организацию шоу в этом году отвечает  СТВ. Телеверсию смотрите  на нашем телеканале в субботу 21 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Телевидение в Беларуси

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