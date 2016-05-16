Народное голосование за лучшего телевизионного ведущего страны продолжается на сайте СТВ. Это одна из самых престижных номинаций национального конкурса «Телевершина».

Всего в списке – 22 персоналии. Они представляют все крупнейшие телеканалы Беларуси.

Голосование продлится до полудня пятницы, 19 мая. На следующий день во Дворце Республики пройдёт награждение победителей всех номинаций национального конкурса «Телевершина». За организацию шоу в этом году отвечает СТВ. Телеверсию смотрите на нашем телеканале в субботу 21 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.