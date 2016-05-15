Медиафорум и выставка «СМИ в Беларуси»: когда слово становится оружием массового поражения

Новости Беларуси. На неделе Минск стал площадкой для акул пера со всего мира. XI Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего» в пятницу 13-го собрал более 300 представителей СМИ и экспертов из 21 государства. Чаще всего говорили об информационной безопасности. Эта тема сегодня актуальна буквально везде.

Журналиста можно сравнить с профессиональным детективом. Оружие обоих – информация. И чтобы ее заполучить, каждый использует собственные секреты, зачастую вгрызаясь в информационное поле.

На неделе в Минске собрались кудесники пера из 20 стран. Более 300 экспертов и аналитиков. В их распоряжении были две площадки сразу. Первая – выставка «СМИ в Беларуси» – отображала облик журналистики современной. Вторая – Международный медиафорум – возможность заглянуть в будущее и провести анализ поступательный. И по традиции лента красная и совокупность аргументов, почему на земле белоруской.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора информационного агентства ИТАР-ТАСС (Россия):

Мы с радостью делимся секретами нашего профессионального мастерства. С удовольствием воспринимаем все то полезное, нужное, ценное, что накопили наши белорусские коллеги.

Арам Ананян в Беларуси гость частый. Не скрывает опытный журналист: здесь есть чему поучиться. Кухня настолько разнообразная, да и рецептов такое количество, что даже у гурмана в привкусе нотки новые раскрываются.

Арам Ананян, директор информационного агентства (Армения):

Те процессы, которые идут в Беларуси, сопоставимы с теми процессами, которые идут в мире.

А вот процессы мировые показывают, что медийное пространство сегодня – одна большая система рейтинга. Будь это телеканал, печатные издания или Интернет-паутина. И контент, то есть наполняемость и содержание – залог успеха.

Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России, видит перспективу в развитии сотрудничества плотного.

Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

Сегодня речь идет о том, кто в состоянии произвести качественный конкурентоспособный контент. И здесь именно интеграция усилий и российских, и белорусских коллег, равно как и других коллег по СНГ, является главным залогом успеха.

Сошлись эксперты и во мнении, что современная журналистика, поле информационное формируя, увлекает за собой сознание общественное. И как здесь веревочке не виться, но границы быть должны. А точнее, меры безопасности. Добиться высокого уровня помогает исключения метод. Суть которого предостеречь сознание человека от грязи и« желтухи».

Айнура Темирбекова помнит хорошо, как парочка статей «заборных» в ее родной стране шороху навели.

Айнура Темирбекова, заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики:

Мы пережили времена, когда были публикации, сообщающие о каких-то заболеваниях, которые целый туристический сезон могли обрушить.

Так уж сложилось, что журналистике, где сила слова путь прокладывает, помощь нужна. Беларусь и Россия первыми пример показали, подписав документ об общем информационном пространстве Союзного государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Сегодня этим озабочены все страны. И, конечно, если объединяются усилия, то эта работа будет вестись более эффективно.

А что к мастерству профессиональному, то здесь секреты у всех свои. Коллега из Армении складывает пазлы образом таким.

Арам Ананян, директор информационного агентства (Армения):

Мы можем обыкновенным гаджетом, своим телефоном вещать из любой точки планеты, если у нас есть Интернет. И в этом смысле это многообразие заостряет наше внимание на том, чтобы создавать интересное содержание.

Ведущий телеканала СТВ Егор Хрусталев специфику творческого кроя видит в призме вопросов простых.

Егор Хрусталев, ведущий СТВ:

Если вы на большой пресс-конференции, вам надо очень коротко задать вопрос или чем-то зацепить своего собеседника. Если есть у вас возможность беседовать, как в моих программах, допустим, 30 минут, можно расположить человека. Любой вопрос лишь на первый взгляд простой.

А Екатерина Забенько, которая, как и СТВ, в эфире 15 лет, в том же ключе размышляет. Для своего зрителя нужно быть по-домашнему близким и простым.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Встреча с нашими любимыми зрителями должна происходить именно в такой непосредственной обстановке, потому что не должно быть вот этого телевизионного барьера, мы должны быть максимально близки друг к другу.