Акция для особых детей: ребята с особенностями психофизического развития учились танцевать

Новости Беларуси. Большое искусство руками маленьких людей. В Минске в пятый раз прошла акция, раскрывающая таланты особых детей и подростков.

В этом году организаторы проекта сделали акцент на искусстве танца. В течение трех дней ребята с особенностями психофизического развития занимались с командой профессиональных танцоров. Подобные тренинги будут проводиться периодически в течение нескольких месяцев. Как итог – отчетный концерт в декабре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники проекта:

Хочется стать таким, как Никита! Танцевать, ездить по миру и участвовать в соревнованиях.

И я хочу участвовать в соревнованиях международных!

Александр Меженный, руководитель проекта:

Танец – это и есть, собственно, жизнь. И в жизни встречаются разные люди, они по-разному двигаются, но у каждого, знаете, как отпечатки пальцев, у каждого танец свой. Танец индивидуален, как походка, как почерк.

Вероника Герасимова, руководитель проекта:

Для них это возможность самореализации, потому что таких возможностей у них не очень много. Это большая возможность показать свои умения, свои навыки и свои возможности для нашего общества. Для того, чтобы зрители увидели и поняли, что эти ребята достойны жить обычной жизнью, и они могут сделать больше, чем кто-либо другой.