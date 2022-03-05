«Точно есть над чем работать». В Беларуси обсудили перспективы развития общего рынка семян в рамках ЕАЭС

Новости Беларуси. Белорусские макароны из твердых сортов пшеницы, отечественные помидоры черри и забытые пряности, которые сегодня легко могут заменить импортные приправы. Наши селекционеры готовы предложить внушительный список новых сортов растений, продукты из которых смогли бы не только разнообразить меню белорусов, но и принести больше пользы для здоровья. Качественные отечественные семена – это высокая урожайность и еще один шаг в сторону импортозамещения. Решить такую задачу сегодня старается каждая страна в ЕАЭС. Перспективы развития общего рынка семян обсудили 5 марта в Горках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности у Юлии Мычки.

Макароны из твердых сортов пшеницы в Беларуси пока не производят, но это только пока. В Горецкой сельхозакадемии надеются, что твердая пшеница вот-вот заколосится на наших полях, ведь руками местных селекционеров созданы четыре сорта этой ценной культуры. На создание каждого нового образца у ученых уходит больше 10 лет. Такими неторопливыми шагами пополняется Национальный генетический банк ресурсов растений, и это наше достояние. Горецкая сельхозакадемия – один из крупнейших филиалов этого банка, здесь представлены более шести тысяч образцов.

Наталья Дуктова, декан агрономического факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Мы активно используем эту коллекцию как в селекционном процессе для создания новых сортов, так и в образовательном процессе. В этом году мы открываем новые специальности подготовки агрономов.

Юлия Мычка, кореспондент:

Особенность Горецкой сельхозакадемии заключается в том, что здесь студенты уже с первого курса занимаются исследовательской работой. А в 2022 году на агрономическом факультете появляются еще несколько новых специальностей, среди которых точное земледелие и фитодизайн. Последние 20 лет исследователи активно изучают нетрадиционные культуры. Особое внимание к многофункциональным растениям. Такие могут одновременно использоваться в продуктах питания не только человека, но и животных, а еще быть полезными для фармацевтической отрасли. Еще селекционеры делают ставку на пряные травы и предлагают привычные импортные специи заменить на зелень с родных полей. Призывают не бояться экспериментов и обещают, что будет вкусно.

Татьяна Сачивко, доцент кафедры ботаники и физиологии растений Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Пажитник голубой в народе называют грибной травой, используют семена в оболочке. Он на самом деле имеет такой насыщенный грибной аромат. Использовать возможно в молочной промышленности, при производстве сыров.

То, что будущий урожай во многом зависит от качества семян, известно давно, но сегодня не каждое хозяйство может позволить себе засевать поля исключительно элитными семенами. Стоит это недешево, и проблема не только для Беларуси. Страны Евразийского экономического союза на импортные семена тратят около одного миллиарда долларов. Сегодня партнеры сели за круглый стол, чтобы обсудить возможности снизить эти расходы.

Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

Мы полагаем в Евразийской экономической комиссии, что у нас достаточно научного, образовательного потенциала и того задела, который имеется у селекционеров, чтобы производить больше качественного семенного материала. Таким образом, практически полностью уйти от импортной зависимости, решать эти вопросы. Даже семеноводство может служить достаточно серьезным направлением экспорта в страны дальней дуги.