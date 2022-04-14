«То, что произошло в Бухенвальде, ненормально». Что обсудил Кухарев с молодёжью на диалоговой площадке в Минске?
Новости Беларуси. Арендное жилье, популяризация рабочих профессий, новые подходы к профориентации. Эти темы обсудили во время диалоговой площадки председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и работающая молодежь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Особое внимание – закреплению специалистов на предприятиях. Также говорили о патриотическом воспитании подростков, ребрендинге молодежных организаций и формировании имиджа профессии педагога. Затронули и наиболее острые вопросы.
Антон Павельев, председатель Совета лидеров работающей молодежи Минска:
То, что произошло в Бухенвальде, когда сняли государственный флаг нашей страны, ненормально, потому что у меня дедушка прошел лагеря в годы Великой Отечественной войны, очень лично я это воспринимаю, мне это очень неприятно.
Елена Черепович, старший инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни:
Принимаю участие в таком форуме первый раз. Безумно волнуюсь, конечно, потому что это моя первая встреча с мэром. Но для меня большая честь представлять здесь Минскую региональную таможню.
Олег Куликович, заместитель командира роты по идеологической работе войсковой части 04104:
Я бы хотел предложить, чтобы в последующем при окончании срока службы получали рекомендацию от представителя БРСМ, ходатайство на льготу поступления в какое-либо учреждение образования.
В открытом диалоге участвовали около сотни молодых работающих активистов. Такие форумы будут проводить раз в три месяца на постоянной основе. Это уникальная возможность напрямую получить ответы на важные вопросы и решить их в кратчайшие сроки.
Кухарев: мы видим, что молодежь думает о будущем своей страны, о том, что надо сделать, чтобы она развивалась. Читайте здесь.