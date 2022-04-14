«То, что произошло в Бухенвальде, ненормально». Что обсудил Кухарев с молодёжью на диалоговой площадке в Минске?

Новости Беларуси. Арендное жилье, популяризация рабочих профессий, новые подходы к профориентации. Эти темы обсудили во время диалоговой площадки председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и работающая молодежь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особое внимание – закреплению специалистов на предприятиях. Также говорили о патриотическом воспитании подростков, ребрендинге молодежных организаций и формировании имиджа профессии педагога. Затронули и наиболее острые вопросы.

Антон Павельев, председатель Совета лидеров работающей молодежи Минска:

То, что произошло в Бухенвальде, когда сняли государственный флаг нашей страны, ненормально, потому что у меня дедушка прошел лагеря в годы Великой Отечественной войны, очень лично я это воспринимаю, мне это очень неприятно.

Елена Черепович, старший инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни:

Принимаю участие в таком форуме первый раз. Безумно волнуюсь, конечно, потому что это моя первая встреча с мэром. Но для меня большая честь представлять здесь Минскую региональную таможню.

Олег Куликович, заместитель командира роты по идеологической работе войсковой части 04104:

Я бы хотел предложить, чтобы в последующем при окончании срока службы получали рекомендацию от представителя БРСМ, ходатайство на льготу поступления в какое-либо учреждение образования.