Новости по тегу #Антон Павельев

Представители ведущих полиграф-предприятий встретились с учащимися-первокурсниками, обсудили перспективы их дальнейшего трудоустройства.
Более 200 сотрудников организаций Управления делами Президента сегодня приняли участие в посадке деревьев. Молодежный трудовой десант высадился в Национальном парке «Припятский», пострадавшем от июльской непогоды.
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