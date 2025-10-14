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Новости по тегу #Антон Павельев

В Минском колледже полиграфии состоялась встреча с представителями ведущих предприятий отрасли
14 октября 2025 17:02

В Минском колледже полиграфии состоялась встреча с представителями ведущих предприятий отрасли

Участники форума «Молодёжь и будущее» высадили более 35 тысяч деревьев
25 октября 2024 17:17

Участники форума «Молодёжь и будущее» высадили более 35 тысяч деревьев

«То, что произошло в Бухенвальде, ненормально». Что обсудил Кухарев с молодёжью на диалоговой площадке в Минске?
14 апреля 2022 18:34

«То, что произошло в Бухенвальде, ненормально». Что обсудил Кухарев с молодёжью на диалоговой площадке в Минске?