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Николай Межевич: «Договороспособность Зеленского имеет ярко выраженный отрицательный характер»

07 апреля 2024 19:17
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Натиск на Восток – готовится ли Европа к войне с Союзным государством? Самые заметные политические события обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Николай Межевич: «Договороспособность Зеленского имеет ярко выраженный отрицательный характер»-1

Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко:
Государство-террорист – это не совсем юридическая формулировка. Указание на совершение теракта дают конкретные политики. Мы, в общем-то, знаем, кто давал такие указания. Поэтому нельзя отрицать переговоры. Более того, я не помню, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко хоть раз сказал, что мы в принципе против любых переговоров. Наоборот, он всегда говорил, что на соблюдении наших условий, гарантии безопасности и так далее. Но никто не упирается, чтобы переговоры были именно с Зеленским. Если вместо Зеленского будет какой-то другой человек (Иванов, Иваненко или даже Иванян), то, может быть, с этим человеком можно будет как-то иначе договариваться. Потому что договороспособность Зеленского имеет ярко выраженный отрицательный характер. Нуо чем тут уже говорить? А шансы на то, что человек изменится, к этому возрасту уже минимальны.

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# Международная политика # Николай Межевич # Владимир Зеленский

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