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Хренин доложил Лукашенко о пусках модернизированной РСЗО «Полонез-М»

24 декабря 2025 13:44
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Военно-политическая ситуация в регионе и выявление агентов иностранных спецслужб, состояние дел в Вооруженных Силах, знаковые переговоры на Западном треке, нормализация отношений с соседними странами, размещение ракетного комплекса «Орешник» и гарантии безопасности в новогодние праздники. Глава государства заслушал доклады министра обороны и председателя Комитета государственной безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хренин доложил Лукашенко о пусках модернизированной РСЗО «Полонез-М»-2

Руководитель оборонного ведомства доложил Главнокомандующему о состоянии дел в Вооруженных Силах, развитии собственного ракетостроения и военном сотрудничестве с Россией. Одна из ключевых тем – размещение в Беларуси ракетного комплекса «Орешник» и его постановка на боевое дежурство. Перспективное направление для наращивания собственных компетенций – это развитие отечественного ракетостроения.

Лукашенко заслушал доклад министра обороны Беларуси

На прошедшем втором заседании VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко озвучил планы по совершенствованию реактивной системы залпового огня «Полонез» и успешном опыте модернизации ЗРК «Бук». На днях прошли пуски модернизированной ракетной системы залпового огня: была увеличена дальность полета ракеты и улучшена точностью стрельбы. Главнокомандующему доложено о результатах испытаний. 

Хренин доложил Лукашенко о пусках модернизированной РСЗО «Полонез-М»-4

На заседании Всебелорусского народного собрания Президент упоминал о том, что предстоит усовершенствовать и «Полонез». Расскажите в этом плане, о чем идет речь. 

Хренин доложил Лукашенко о пусках модернизированной РСЗО «Полонез-М»-6

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Главе государства было доложено, что с 1 декабря в Вооруженных Силах начался новый учебный год. И в новый учебный год наши ракетчики начали с пусков нашего комплекса «Полонез-М» модернизированного, пуская ракеты с увеличенной дальностью и точностью. Глава государства был проинформирован, как прошли пуски, что подразделение все успешно вчера вернулось и прибыло в пункт постоянной дислокации. Также в рамках этого обсуждения глава государства поинтересовался о перспективах модернизации нашего комплекса, о совместных разработках Российской Федерации ракет более увеличенной дальности совместно с нашим ГВПК. Мы продолжим эту работу по разработке, модернизации нашего комплекса.

Во время  доклада детально рассмотрен ряд кадровых вопросов – предложения по назначениям в Вооруженных Силах. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Виктор Хренин # Александр Лукашенко

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