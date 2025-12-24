Хренин доложил Лукашенко о пусках модернизированной РСЗО «Полонез-М»

Военно-политическая ситуация в регионе и выявление агентов иностранных спецслужб, состояние дел в Вооруженных Силах, знаковые переговоры на Западном треке, нормализация отношений с соседними странами, размещение ракетного комплекса «Орешник» и гарантии безопасности в новогодние праздники. Глава государства заслушал доклады министра обороны и председателя Комитета государственной безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель оборонного ведомства доложил Главнокомандующему о состоянии дел в Вооруженных Силах, развитии собственного ракетостроения и военном сотрудничестве с Россией. Одна из ключевых тем – размещение в Беларуси ракетного комплекса «Орешник» и его постановка на боевое дежурство. Перспективное направление для наращивания собственных компетенций – это развитие отечественного ракетостроения. Лукашенко заслушал доклад министра обороны Беларуси На прошедшем втором заседании VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко озвучил планы по совершенствованию реактивной системы залпового огня «Полонез» и успешном опыте модернизации ЗРК «Бук». На днях прошли пуски модернизированной ракетной системы залпового огня: была увеличена дальность полета ракеты и улучшена точностью стрельбы. Главнокомандующему доложено о результатах испытаний.

На заседании Всебелорусского народного собрания Президент упоминал о том, что предстоит усовершенствовать и «Полонез». Расскажите в этом плане, о чем идет речь.