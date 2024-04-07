Лукашенко: при всех сложностях у нас сегодня момент для нормального развития нашего государства

В Беларуси продолжается посевная. Этот сельскохозяйственный этап идет разными темпами в зависимости от региона. К примеру, что касается сева ранних яровых зерновых и зернобобовых, то к финишу вплотную приближаются в Брестской и Гродненской областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Стоит задача в ближайшее время перейти к яровому рапсу, затем – к кукурузе, чтобы до 9 мая завершить все посевные работы.

Может, не такими ударными темпами, но и на севере страны продолжается посевная. Главное, что в этом году благоволила погода, а к закладке нового урожая приступили даже раньше обычного. Но, несмотря на хорошую скорость, которую набрали аграрии, впереди еще много работы. Подходят сроки сева сахарной свеклы. На неделе в Брестской области уже приступили к этому. В отдельных районах начали сеять и лен.