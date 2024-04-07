Лукашенко: при всех сложностях у нас сегодня момент для нормального развития нашего государства
В Беларуси продолжается посевная. Этот сельскохозяйственный этап идет разными темпами в зависимости от региона. К примеру, что касается сева ранних яровых зерновых и зернобобовых, то к финишу вплотную приближаются в Брестской и Гродненской областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Стоит задача в ближайшее время перейти к яровому рапсу, затем – к кукурузе, чтобы до 9 мая завершить все посевные работы.
Может, не такими ударными темпами, но и на севере страны продолжается посевная. Главное, что в этом году благоволила погода, а к закладке нового урожая приступили даже раньше обычного. Но, несмотря на хорошую скорость, которую набрали аграрии, впереди еще много работы. Подходят сроки сева сахарной свеклы. На неделе в Брестской области уже приступили к этому. В отдельных районах начали сеять и лен.
Раньше над белорусами любили подтрунивать: мол, у нас на уме только посевы да надои, но сейчас сельхозновости по важности и актуальности вровень с политическими и военными. Но, к счастью, нас больше волнует то, что сейчас происходит в полях.
И Президент еще на старте посевной предупреждал аграриев, чтобы на погоду не пеняли, если что-то пойдет не по плану. Эти отговорки не пройдут, как и отговорки, что санкции мешают работе промышленности. Президент обозначил этот тезис еще в самом начале санкционной войны, которую против нас развязал Запад.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Год политический. Пока Господь нам дает все, особенно для людей, которые хотят работать на земле, да и в промышленности. Мы востребованы по всем направлениям. Но, как я говорю, надо шевелиться. Конкуренция была и будет, и в том числе с Китаем мы столкнулись, конкурируя. Но качество наших товаров, как сами россияне мне говорят (вы видите, я с губернаторами встречаюсь), качество не сопоставимо. Надо этим пользоваться. Да и цены не заоблачные. При всех сложностях у нас сегодня момент для нормального развития нашего государства. Прошу это иметь в виду.
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