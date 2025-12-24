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Следуют ли минчане трендам? Опрос

24 декабря 2025 13:15
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Следуют ли минчане трендам? Опрос-1

– У меня свой стиль, я люблю бохо. Это такая шерстяная кофта, тепленькая. И как раз она, мне кажется, попадает в тренды.

– Я абсолютно не слежу за трендами. Если мне нравится, я это надену. Даже клеш, 20 лет назад я его носила. У меня есть традиция покупать кольца в разных странах, я их называю по городам.

Следуют ли минчане трендам? Опрос-3

Тренды – это несколько краткосрочное явление, а стиль – это что-то, что характеризует непосредственно тебя. И спасибо моей маме, которая с детства меня учила красиво одеваться. В этом сезоне мой фаворит – это джинсовый комбинезон. И второй мой фаворит – как раз таки вот эта вот шуба. Она очень освежает.

Подробности в видео.

# Мода # Уличная мода # Мода в Беларуси # Опрос # Опрос минчан

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