Следуют ли минчане трендам? Опрос

– У меня свой стиль, я люблю бохо. Это такая шерстяная кофта, тепленькая. И как раз она, мне кажется, попадает в тренды.

– Я абсолютно не слежу за трендами. Если мне нравится, я это надену. Даже клеш, 20 лет назад я его носила. У меня есть традиция покупать кольца в разных странах, я их называю по городам.