Следуют ли минчане трендам? Опрос

– У меня свой стиль, я люблю бохо. Это такая шерстяная кофта, тепленькая. И как раз она, мне кажется, попадает в тренды.
– Я абсолютно не слежу за трендами. Если мне нравится, я это надену. Даже клеш, 20 лет назад я его носила. У меня есть традиция покупать кольца в разных странах, я их называю по городам.
Тренды – это несколько краткосрочное явление, а стиль – это что-то, что характеризует непосредственно тебя. И спасибо моей маме, которая с детства меня учила красиво одеваться. В этом сезоне мой фаворит – это джинсовый комбинезон. И второй мой фаворит – как раз таки вот эта вот шуба. Она очень освежает.
Подробности в видео.