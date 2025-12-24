Тертель: подрывные центры, которые находятся в соседних с нами государствах, постепенно деградируют

Глава государства поручил держать все происходящие процессы под контролем, чтобы надежно обеспечить безопасность в стране. Иван Тертель заявил о новых фактах по линии разведки и контрразведки: в Беларуси выявлена деятельность агентов спецслужб. Глава КГБ озвучил некоторые детали противостояния в битве разведок.

Как сегодня, в очень непростой геополитической ситуации, которая складывается и в мире, и вокруг Беларуси, Комитет государственной безопасности нашей страны действует по таким направлениям, животрепещущим направлениям, я бы сказал, как разведка и контрразведка?

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Сегодня состоялся достаточно подробный доклад главе государства по всем вопросам работы Комитета госбезопасности об обстановке, непростой обстановке, складывающейся как вокруг нашей страны, так и в отдельных регионах мира. Долгосрочные планы наших противников не поменялись. Основное – это, конечно, геополитический передел в регионе и сопутствующие цели – это смена конституционного строя в Республике Беларусь, попытка номер два.

Меняется определенная обстановка. Мы констатируем, что те подрывные центры, которые находятся в соседних с нами государствах, постепенно деградируют. Наращивается противостояние между отдельными из них в связи со склоками по поводу финансирования. Оно, с учетом проблем, которые есть сейчас у западных стран, сжимается. На этот год и на ближайшую перспективу выделено 30 миллионов долларов. Хотели 200 с лишним миллионов долларов. Этого, по их оценкам, не хватает. Вместе с тем трансформируется тактика. Идет переработка подходов по отношению, как все таки достичь этих целей.

Что касается контрразведки, мы констатируем активизацию. Серьезную активизацию разведывательно-подрывной деятельности в отношении Республики Беларусь. К примеру, практически ежедневно спутники группировки западных государств, спецслужб, Вооруженных сил, мониторят ситуацию на нашей территории. Фотографируют и снимают, анализируют не только работу железнодорожного транспорта, логистики, каких-то объектов оборонного значения, но и просто предприятий.

В этом году контрразведка Беларуси выявила и ликвидировала разветвленную сеть иностранных спецслужб, которые при содействии определенных лиц на нашей территории занимались установкой технических средств, которые позволяли прослушивать переговоры наших пилотов, которые как гражданские, так и военные выполняли свои задачи. Мы видим новые формы и методы работы. Это, прежде всего, дистанционные вербовки. В этом году контрразведкой Комитета выявлена деятельность более 70 агентов иностранных спецслужб.