Гарт рассказала, почему российские саночники не выступят на этапе Кубка мира

Федерация санного спорта Латвии отказала в предоставлении приглашений представителям РФ на этап Кубка мира в Сигулде, которые требуются для оформления въездных виз на территорию страны, пишет ТАСС.

По словам президента Федерации санного спорта РФ Натальи Гарт, латвийской стороне был направлен запрос на предоставление приглашения. В ответ было получено письмо о невозможности выдачи въездных виз гражданам РФ с целью их участия в спортивных соревнованиях.

Также ранее МИД Латвии уведомил, что 14 российских спортсменов значатся в списке персон, чье нахождение в стране является нежелательным.

Фото: Pinterest