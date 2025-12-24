Прямой эфир

Гарт рассказала, почему российские саночники не выступят на этапе Кубка мира

24 декабря 2025 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Гарт рассказала, почему российские саночники не выступят на этапе Кубка мира-0

Федерация санного спорта Латвии отказала в предоставлении приглашений представителям РФ на этап Кубка мира в Сигулде, которые требуются для оформления въездных виз на территорию страны, пишет ТАСС.

По словам президента Федерации санного спорта РФ Натальи Гарт, латвийской стороне был направлен запрос на предоставление приглашения. В ответ было получено письмо о невозможности выдачи въездных виз гражданам РФ с целью их участия в спортивных соревнованиях.

Также ранее МИД Латвии уведомил, что 14 российских спортсменов значатся в списке персон, чье нахождение в стране является нежелательным.

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Euronews: решение ЕС о кредите Киеву стало холодным душем для Мерца
24 декабря 2025 12:01

Euronews: решение ЕС о кредите Киеву стало холодным душем для Мерца

Орбан не исключает, что 2025-й был последним мирным годом в Европе
24 декабря 2025 11:33

Орбан не исключает, что 2025-й был последним мирным годом в Европе

США сообщили Зеленскому неприятные новости о происходящем в зоне СВО
24 декабря 2025 11:12

США сообщили Зеленскому неприятные новости о происходящем в зоне СВО