«Возможность сделать разные проекты в связи с туризмом». Какие вопросы обсудили с послом Израиля в Мингорисполкоме

Новости Беларуси. Большие проекты к большому юбилею. Беларусь и Израиль готовятся отметить 30-летие установления дипломатических отношений. Минск также присоединяется к мероприятиям. Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран встретился с Чрезвычайным Послом Израиля в Беларуси Алексом Гольдман-Шайманом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Благоустройство военных захоронений, установка памятников и открытие выставки истории Холокоста – реализацией этих проектов могут заняться в 2021 году. Посол также выразил заинтересованность в появлении в Минске муралов, которые бы демонстрировали тесные и дружеские отношения во многих сферах.

Алекс Гольдман-Шайман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси: Обсуждали возможность сделать разные проекты в связи с туризмом. Многие израильтяне приезжают, прилетают в Минск. И мне кажется, будет для них интересно узнать разных людей, которые известны в Израиле, которые жили здесь и работали. И это хорошая возможность и познакомиться, и создать контакт, для того чтобы было обоюдное знакомство, чтобы мы знали, как продвигаются здесь разные инициативы.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы условились, что с той платформой, которая уже создана по нашему взаимовыгодному сотрудничеству, мы будем развиваться и дальше: и в творчестве, и в спорте, и, естественно, в экономике. Все связи, которые, я думаю, найдут отражение в наших планах в ближайшее время и в совместных мероприятиях, и в визитах.

Также стороны обсудили возможность активизации совместных проектов в области образования, спорта и культуры. Летом 2021 года в Минске планируют провести масштабный День культуры Израиля.