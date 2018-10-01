«Пожилые люди – это бесценный ресурс». Активные пенсионеры поучаствовали в фестивале «Креативный возраст» в Могилёвском районе

Новости Беларуси. Их опыт бесценен для общества. Так считают организаторы фестиваля «Креативный возраст», который прошел во всех областях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральным событием стал праздник в Могилевском районе, где люди в возрасте пели, танцевали, занимались спортом и рукоделием, тем самым показывая пример своим ровесникам – после выхода на пенсию активная жизнь только начинается.

Евгения Дубицкая, житель Могилева: Праздник – это очень здорово. Ситуация какая: чтобы люди пожилого возраста не засиделись дома.

Андрей Мартыновский, председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Пожилые люди – это бесценный ресурс, не заменимый ничем. Потому что они помогают детям, активно участвуют в общественной жизни, охотно делятся своим опытом с молодым поколением. И неправильно, когда пожилой человек, уходя на пенсию из трудового коллектива, выключается из социальной жизни.

Фестиваль «Креативный возраст» впервые прошел в Беларуси. Его идея подсмотрена в Шотландии, и, кажется, ей суждено прижиться в нашей стране. К слову, 1 октября отмечают Международный день пожилых людей. По статистике, в нашей стране каждый четвертый – пенсионер.