Председатель ГПК: обстановка на границе Беларуси прогнозируемая и контролируемая

Новости Беларуси. Обстановка вокруг Беларуси остается сложной и заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается у наших границ. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания во Дворце Независимости, куда были приглашены руководители силовых ведомств, Совбеза и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вблизи наших рубежей наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе. Одна из основных угроз – возможность проникновения диверсантов, нацеленных на дестабилизацию ситуации в нашей стране, проведение терактов. Не допустить этого – задача белорусских властей. Правительству и силовому блоку было поручено подготовить серьезные мероприятия на границе. Сегодня, 2 мая, глава государства поинтересовался, как выполняются поставленные задачи, и выслушал предложения по противодействию существующим угрозам.

Совещание проходило под грифом «совершенно секретно» и длилось несколько часов без присутствия СМИ и телекамер. С учетом тонкости и важности тематики – это вполне ожидаемо. И все же по окончании некоторыми подробностями его участники поделились. Так, глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо рассказал, что в целом обстановка на границе прогнозируемая и контролируемая. Однако по необходимости белорусская сторона формирует дополнительные маневренные группы и соответствующим образом оснащает их.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Понимаете, граница – это живой организм. И обстановка на границе, которая в зимний период, в летний совсем другая. Если раньше зимой где-то участки непроходимы или труднопроходимы, то весной-летом они оголяются. Естественно, глава государства, Главнокомандующий, интересуется, какие меры мы принимаем на угрожаемых участках. Сегодня на полоцком направлении может быть спокойно, завтра – обстановка. То есть я доложил главе государства, какую технику мы получаем, что мы сделали. Как пример: мы в прошлом году одну мангруппу сформировали в мозырском отряде (это около 300 человек), сейчас обстановка такова, что мы вынуждены формировать одну мангруппу на лидском направлении, вторую – как резерв – на брестском направлении. Будет осень, может, они там не нужны будут, будем перебрасывать на другое направление. Мы работаем. И хочу заверить, что обстановка на границе прогнозируемая и контролируемая.