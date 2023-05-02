«Очень на позитиве». Как в Центральном районе прошёл велопробег, посвящённый Дню Победы?

Новости Беларуси. Более сотни участников собрал в Минске масштабный велопробег «Дорогами памяти». Мероприятие стало еще одним звеном патриотического проекта «30 дней до Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламентариев, сотрудников предприятий, учреждений и организаций объединила любовь к родине и здоровому образу жизни.

Велосипедисты стартовали от мемориального комплекса «Масюковщина», затем маршрут проходил вдоль улицы Нарочанской и проспекта Победителей. Финальной точкой маршрута стала стела «Минск – город-герой». Участники велопробега возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших.

Дмитрий Пицук, директор ЖЭУ № 1 Центрального района:

Шесть человек от нашего предприятия участвовали в данном мероприятии. Все довольны. Второй раз на велосипеде в этом году. По себе чувствую, что можно столько же. Можно даже не восьмерочку, а еще 16. По состоянию сотрудников могу сказать, что бодростью зарядились. Сейчас всю работу на работе сделаем.

На память о мероприятии у участников останутся не только положительные эмоции. Каждому вручили сувенирную медаль.