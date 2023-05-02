Тертель: КГБ прогнозирует значительную эскалацию обстановки по периметру нашей страны

Новости Беларуси. Обстановка вокруг Беларуси остается сложной. НАТО наращивает военный потенциал вблизи наших рубежей. Нередки случаи провокаций на границе. Вопросы безопасности сегодня в центре внимания Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент собрал совещание с силовым блоком страны. Откладывать эту встречу было нельзя, отметил глава государства.

Особое внимание – мерам, которые предпринимаются по охране государственных границ. Речь об ужесточении контроля, чтобы не пропустить на территорию Беларуси диверсантов. В последнее время попытки проникновения участились. Глава государства принимает с докладом ответственных за национальную безопасность силовиков. Президент ожидает услышать исчерпывающие предложения по вопросу противостояния терроризму.

Как доложил председатель КГБ Иван Тертель, на основе полученных разведкой данных, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки вокруг Беларуси.