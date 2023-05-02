Тертель: КГБ прогнозирует значительную эскалацию обстановки по периметру нашей страны
Новости Беларуси. Обстановка вокруг Беларуси остается сложной. НАТО наращивает военный потенциал вблизи наших рубежей. Нередки случаи провокаций на границе. Вопросы безопасности сегодня в центре внимания Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент собрал совещание с силовым блоком страны. Откладывать эту встречу было нельзя, отметил глава государства.
Особое внимание – мерам, которые предпринимаются по охране государственных границ. Речь об ужесточении контроля, чтобы не пропустить на территорию Беларуси диверсантов. В последнее время попытки проникновения участились. Глава государства принимает с докладом ответственных за национальную безопасность силовиков. Президент ожидает услышать исчерпывающие предложения по вопросу противостояния терроризму.
Как доложил председатель КГБ Иван Тертель, на основе полученных разведкой данных, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки вокруг Беларуси.
Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Мы прогнозируем значительную эскалацию обстановки по периметру нашей страны. Это связано, во-первых, с темой боевых действий на наших южных направлениях. С этим все сейчас связано. И второе, что обсуждается, – это все-таки непрекращающиеся попытки дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это, прежде всего, центры за границей, которые планируют эту деятельность. При поддержке их кураторов, в том числе из числа иностранных спецслужб, планируются такие серьезные акции на нашей территории. Спонсоры не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость. А спонсоры – это иностранные заинтересованные лица. В этих условиях глава государства распорядился, чтобы мы доложили предложения по реагированию на эти все вызовы.
Работа по выявлению угроз безопасности нашей страны ведется 24 часа в сутки. Вопрос на личном контроле главы государства. Как отметил Иван Тертель, в ближайшее время общественность увидит результаты контртеррористической деятельности силового блока.