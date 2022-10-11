Тертель: наша территория – слабое место во всей стратегии, выстраиваемой Западом по отношению к Украине

Новости Беларуси. Военно-политическая обстановка в Беларуси и вокруг страны контролируется силовым блоком. Об этом 11 октября заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на встрече с сотрудниками центральных аппаратов высших органов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напряженность вокруг Беларуси перешла в горячую фазу. В соседних западных странах дислоцируются десятки тысяч военнослужащих, ударными темпами развивается военная инфраструктура, повышается интенсивность учений. Наша позиция остается прежней: не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров. Минская площадка открыта. Задачи региональной группировки войск Союзного государства по-прежнему носят сугубо оборонительный характер.

Виктор Хренин, м инистр о бороны Беларуси: Сегодня, исходя из складывающейся обстановки, мы поэтапно реализуем отдельные мероприятия, направленные на упреждающую готовность РГВ к реагированию на складывающуюся обстановку, обеспечивающую безопасность по периметру границ Союзного государства. В рамках этих мероприятий, исходя из складывающейся обстановки, уточняются решения на применение тех или иных компонентов РГВ, синхронизируются системы обеспечения, осуществляется подготовка к выполнению задач в случае необходимости отдельных элементов РГВ.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Мы получаем достоверные данные, оценки ЦРУ, что ценность наша в их глазах возросла в десятки раз. Понятно почему. В настоящее время основная их задача, которую они решают, – это все-таки внести раскол между Республикой Беларусь и Российской Федерации, потому что наша территория – фактически слабое место во всей стратегии, выстраиваемой Западом по отношению к Украине.

Внимание уделили и социально-экономической обстановке в стране: назло западным соседям экономика Беларуси выдержала санкционный удар и находится в стадии восстановительного роста. По поручению Президента подобные встречи продолжатся, в том числе в трудовых коллективах, на крупных предприятиях во всех областях страны.