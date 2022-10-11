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Street Workout. Посмотрите, какие площадки планируют открыть в каждом районе

11 октября 2022 10:34
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Новости Беларуси. Многофункциональная спортивная площадка открылась в поселке Дружный. Уже 14-я в Минской области в рамках проекта Президентского спортивного клуба «Спорт для всех», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Street Workout. Посмотрите, какие площадки планируют открыть в каждом районе-1

Зона оборудована тренажерами практически на все группы мышц и рассчитана на подростков и взрослых. Также здесь могут заниматься и люди с ограниченными возможностями. Кроме классических спортивных тренажеров, есть кольца с регулируемой высотой для игры в баскетбол. Спортивные тренажеры – турники и брусья. Установлены снаряды для занятия боксом.

Street Workout. Посмотрите, какие площадки планируют открыть в каждом районе-4

Анатолий Медведев, директор Физкультурно-оздоровительного центра «Виктория» Пуховичского района:
Стоит воркаут. У нас они получили название «многофункциональные спортивные комплексы». Имеют ряд силовых тренажеров на все группы мышц. Плюс ко всему это шведские стенки, наклонные доски, турники, брусья. Плюс ко всему и баскетбольные щиты для стритбола. То есть каждый ребенок, подросток, взрослый может найти себе там спортивное занятие по душе.

Street Workout. Посмотрите, какие площадки планируют открыть в каждом районе-7

Проект «Спорт для всех» был запущен в начале 2022 года и приурочен к 16-летию основания Президентского спортивного клуба. Планируется, что такие площадки оборудуют в каждом районе.

# Социальная инфраструктура # общество # Анатолий Медведев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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