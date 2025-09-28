ГТК: от закрытия границы основные потери у самой Польши

Польша сначала закрыла, потом информационно пошумела, а теперь снова с барского плеча открыла коридор и людям, и грузам. Насколько неожиданным было такое решение для белорусских властей, разбирались в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель: Незаметно за 5 лет нас подвели к тому, что остался всего лишь один рабочий пункт пропуска автотранспорта. И ему столько внимания. Но если уж честно, для государства куда важнее свобода перемещения железнодорожного транспорта. Это наши и не наши грузы, но наш транзит, а значит, заработок. Поэтому увидев тенденцию, не год и не два назад были приняты соответствующие решения. Пошла речь о строительстве портов в России, и не забываем, конечно, о нашей части портов в Клайпеде. Мы заранее продумали, как, имея таких тревожных соседей, минимизировать свои возможные потери.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Если взять с Запада, то у Польши 64 % всего движения груза, то есть это экспорт и импорт. Само движение груза показывает, что основная потеря как раз у самой Польши. Ну и у транзита. В первую очередь, это Китайская Народная Республика.

Что касается Востока, здесь основные грузы у нас транзитные, поэтому и более распределены эти потоки между Китаем, Россией, Беларусью, Казахстаном, Узбекистаном. Поэтому какого-то удара нет. И если граница будет закрыта, значит, грузы пойдут по другому пути. В том числе, я надеюсь, и через Республику Беларусь, через Литву, Латвию. Бизнес всегда найдет дорогу для своих грузов.

Въезда в ЕС ожидают около 2 тысяч грузовиков.

Сейчас на самом деле грузовики польские выехать не могут из-за закрытия границы. Порядка полутора тысяч грузовиков на территории Республики Беларусь. Практически все они уже, за исключением, может быть, 100 машин, находятся непосредственно на складах временного хранения, то есть на таможенных площадках.

Сутки хранения транспортного средства (с грузом или порожнего – здесь разницы нет), если перевести на евро – порядка 15 евро. Сумма небольшая, но в любом случае не по нашей вине они там стоят.