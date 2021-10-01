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Лукашенко о госструктурах: во главе угла – чистота кадров

01 октября 2021 09:03
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Новости Беларуси. Глава государства Александр Лукашенко 1 октября на совещании с руководством Администрации Президента коснулся вопроса кадровой работы, сообщает БЕЛТА.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается кадровой работы, это касается не только Администрации Президента. В это вовлечено все руководство страны. Во главе угла – чистота кадров. Не будет этой чистоты и если у нас порядка в головах не будет наверху, не надо от общества требовать этого порядка. В государственных структурах должны работать профессионалы с твердой государственной позицией, патриоты.  

Я не должен вам об этом напоминать. Но иногда приходится, потому что порой не хватает глубины изучения кандидатов на те или иные должности. На выходе мы их потом меняем, непозволительно долго открыты вакансии. Хотелось бы знать, как ведется работа с резервом кадров.  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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