Зачем Польша пытается рассорить Китай и Европу и при чём тут Беларусь? Разбирались в приграничных играх соседки

Польша заявила, что открывает границы. Но до этого передвижения были на стопе две недели. Депутаты Сейма требуют от Туска отчет об убытках и ставят вопрос ребром: так в чьих интересах действовал польский премьер? Есть ощущения, что в этой ситуации замешан кто-то третий, и мы даже догадываемся, кто именно сгущает краски, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Кадры самого медийного пункта пропуска последних недель. Автодорожный «Брест» по-прежнему остается единственным открытым для пассажирского транспорта на белорусско-польской границе. Электронная очередь за 4 дня работы уже сократилась почти на 2 тысячи автомобилей, а автобусов и вовсе нет. Наша съемочная группа уже, можно сказать, на опыте, и справедливо констатируем: ажиотажа нет.

Закрывали и открывали границу под прицелом белорусских и польских телевизионных камер. Правда, и картинка, и ключевые тезисы кардинально отличались. Мы заблаговременно предупреждали об экономических потерях, причем самой Польши, и они случились. Польские же СМИ нагнетали, называя военные учения «Запад» в сотнях километрах от границы едва ли не главной угрозой безопасности. Дело оказалось вовсе не в них.

Граница была закрыта без малого две недели. Разбор своих бетонных ежей и колючей проволоки польские военнослужащие начали накануне открытия. А на протяжении первых дней работы демонстрируют невиданную за последние годы скорость – пропуск более половины от нормы.

Хотели ехать через Литву, цены на билеты космические и расстояние. Это абсурд, новый президент Польши как-то не обдумал это.

Я работаю близко к белорусской границе, и для меня это очень важно. Потому что я каждые выходные раньше ездила домой. Могла увидеться со своими родственниками, могла купить что-то, что не могу купить в Польше, какие-то лекарства.

По оценкам Польского экономического института, замок на границе может стоить местным логистическим компаниям 250-300 миллионов евро, не говоря уже о снижении конкурентоспособности.

Сергей Томашев, эксперт БИСИ:

Внезапное перекрытие международного транспортного коридора – это серьезный шаг. И принимая такие меры, такие действия, польская страна должна была давать себе отчет, к чему это может привести. А так все это было похоже на некий эксперимент, который пришлось срочно сворачивать, поскольку его издержки превысили то, что ожидалось. То, что эксперимент не удался, признают и в Варшаве. Один из польских министров признал фиаско в прямом эфире местного радио.

– Открытие границы с Беларусью хорошее решение: да или нет?

– Да, потому что закрытие границы препятствовало торгово-экономическим отношениям, а также движению рабочей силы. Перемещение товаров и людей необходимо, отсюда и решение.