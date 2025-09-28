Дефицит лука белорусам не грозит! В Гродненской области приступили к сбору урожая

В Беларуси работы хватит всем. То же сельское хозяйство – бесконечный трудовой источник. А сейчас и вовсе самая горячая пора. В хозяйствах убирают овощи. Как раз пришла очередь лука, который в Беларуси любят до слез. Радости, конечно. Но прошлой весной был и весьма показательный момент, когда этот овощ оказался в дефиците. Урок усвоили. В нынешнем сезоне плакать из-за лука не придется, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Аграрии постарались. Торговые сети ждут новые партии. Галина Буро взвесила урожай.

Урожай уж точно без слез. Вес некоторых луковиц доходит до 700 граммов. Да и по количеству щедро. Чтобы собирать более 500 центнеров с гектара, в сельхозпредприятии «Василишки», начиная с весны, усиленно давали отпор капризам погоды. А их в этом сезоне хоть отбавляй. Затем уже обильные дожди пришлись на руку. Причем по удобному для аграриев расписанию.

Петр Лютостанский, начальник плодового сада сельхозпредприятия «Василишки»:

Конечно, мы применяли удобрения. И самое главное, что была возможность внести все, что надо по технологии. Лук хороший, погодные условия тут нам сыграли на руку в конечном итоге.

Отныне хозяйству не придется гадать на луковой шелухе – реализуют ли до июня все овощи из хранилища. Появилась юридическая уверенность: договоры с контрагентами заключают, пока горячо. Антон Бурнос, директор сельхозпредприятия «Василишки»:

Мы, как производители, уже уверены, что нашу продукцию заберут, мы знаем цены, по каким они у нас заберут продукцию, и знаем помесячные объемы выборки продукции. Поэтому, это своего рода страховка для производителя. Так же, как мы работаем с договорами контрактации или госзаказа по пшенице, по сахарной свекле, поэтому это очень хорошая идея, мы ее поддерживаем. Новшество для сельхозпроизводителей долгожданное. Перебои со спросом на овощи со стабфондов бывали, и не раз. Выкручивались, как могли. К тому же, теперь дежавю с межсезонным дефицитом картофеля и лука не грозит и покупателям. Только в Гродненской области в госзаказе почти 5 тысяч тонн лука. Поскольку регион в 2024 году обеспечивал не только себя, но и торговые сети по всей стране, площади под культуру увеличили на 10 %.

Игорь Сорокин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома:

В госзаказ мы на 6 месяцев положим на хранение 1 360 тонн. Это потребность всей Гродненской области. В том числе из этого объема 265 тонн – это для социальных учреждений: школы, больницы и иные социальные объекты. Фактически, луком мы обеспечены, никаких опасений нет. И если надо, то еще кому-нибудь можем помочь. По новому указу, хранителям полагается аванс на овощи от заготовителей – 30 % от стоимости продукции. Это дает подстраховку и первые живые деньги, но и налагает ответственность на производителей с одной стороны, и торговлю, с другой стороны. Зато покупатель будет уверен: полки в межсезонье будут с овощами. МАРТ проконтролирует и наличие, и качество – установлены новые стандарты.