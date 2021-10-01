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​К столетию БГУ в Минске запустят экскурсионный автобус

01 октября 2021 09:19
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Новости Беларуси. Экскурсионный автобус запустят к столетию одного из ведущих вузов страны. Речь о БГУ. Курсировать по городу будет маршрут под номером 100, что символично связано с юбилейной датой университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​К столетию БГУ в Минске запустят экскурсионный автобус-1

Акция позволит познакомить жителей и гостей столицы с историей первого и старейшего университета Беларуси. Внутри салона автобуса аудиогид расскажет о 12 уникальных и малоизвестных фактах из хроники БГУ, которые прозвучат на отрезке от площади Калинина до ул. Чкалова и в обратном направлении.  

​К столетию БГУ в Минске запустят экскурсионный автобус-4

Экскурсионную программу разработали сотрудники и студенты исторического факультета вуза. Юбилейная «сотка» будет курсировать до конца октября.  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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