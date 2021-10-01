​К столетию БГУ в Минске запустят экскурсионный автобус

Новости Беларуси. Экскурсионный автобус запустят к столетию одного из ведущих вузов страны. Речь о БГУ. Курсировать по городу будет маршрут под номером 100, что символично связано с юбилейной датой университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция позволит познакомить жителей и гостей столицы с историей первого и старейшего университета Беларуси. Внутри салона автобуса аудиогид расскажет о 12 уникальных и малоизвестных фактах из хроники БГУ, которые прозвучат на отрезке от площади Калинина до ул. Чкалова и в обратном направлении.