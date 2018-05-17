Терехов прокомментировал перевод арендного жилья в социальное: «Говорить о какой-то массовости перехода не приходится»

Новости Беларуси. В пакете документов, которые рассмотрели 17 мая в Палате представителей, есть изменения в жилищное законодательство. Среди новшеств – возможность перевода арендного жилья в социальное, то есть без взимания оплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Есть основания определенные, и есть категории граждан, которые имеют на это право. Так, у 11 категорий с учетом доходов граждан принимается решение о возможности перевода его в социальное, и семь категорий, которые без учета доходов граждан.

Говорить о какой-то массовости перехода не приходится, мы видим практику, что это фактически единичные случаи, которые решаются по заявлению, обращениям непосредственно граждан, учитывая ту или иную ситуацию, которая возникает у человека либо у семьи.