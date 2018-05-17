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Терехов прокомментировал перевод арендного жилья в социальное: «Говорить о какой-то массовости перехода не приходится»

17 мая 2018 14:20
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Новости Беларуси. В пакете документов, которые рассмотрели 17 мая в Палате представителей, есть изменения в жилищное законодательство. Среди новшеств – возможность перевода арендного жилья в социальное, то есть без взимания оплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Терехов прокомментировал перевод арендного жилья в социальное: «Говорить о какой-то массовости перехода не приходится»-1

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Есть основания определенные, и есть категории граждан, которые имеют на это право. Так, у 11 категорий с учетом доходов граждан принимается решение о возможности перевода его в социальное, и семь категорий, которые без учета доходов граждан.

Говорить о какой-то массовости перехода не приходится, мы видим практику, что это фактически единичные случаи, которые решаются по заявлению, обращениям непосредственно граждан, учитывая ту или иную ситуацию, которая возникает у человека либо у семьи.

Терехов прокомментировал перевод арендного жилья в социальное: «Говорить о какой-то массовости перехода не приходится»-4

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В законопроекте закреплена новая структура жилищного государственного фонда, которая включает в себя социальное жилье, жилье-общежитие, также специальные жилые помещения и арендное жилье.

Изменения в жилищном законодательстве Беларуси: стало возможным переводить арендное жилье в социальное

Министерство ЖКХ продолжает работать над прозрачностью платежей в интернете. В ведомстве уверены, что перед тем, как совершить платеж, пользователь должен видеть его детализацию. В конечном итоге это позволит отказаться от бумажных жировок.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Терехов # Оксана Гайдук # Фотофакт

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