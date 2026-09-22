Новости по тегу #Александр Терехов

Как обстоят дела с арендными метрами – тема совещания у Президента.
«Должна существовать практика, когда в районном центре закладывается один многоквартирный жилой дом, в котором строятся квартиры и для нуждающихся, и для многодетных, и в том числе по запросам для каждого предприятия.»
С 1 июля новое государственное арендное жилье обязаны сдавать готовым для жизни.
По результатам встречи выработан комплекс решений. Их главная цель – усилить защиту населения, а также модернизировать механизмы предупреждения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Интеграционный диалог переместился в залы заседаний Совета министров.
Средства сейчас нужны на очередную модернизацию. Себестоимость цемента станет дешевле, а значит вырастет конкурентоспособность и на внутреннем рынке, а излишки – на внешний рынок.
«Что значит мы должны кому-то помогать, а кому-то нет? Все должны работать в равных условиях».
Александр Терехов будет курировать вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
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