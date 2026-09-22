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Новости по тегу #Александр Терехов

«Квартиры в привязке к рабочим местам». Лукашенко о сути жилищной политики
22 сентября 2026 16:55

«Квартиры в привязке к рабочим местам». Лукашенко о сути жилищной политики

Вице-премьер предложил, чтобы предприятия вели учет нуждающихся в жилье. Как отреагировал Президент?
22 сентября 2026 16:46

Вице-премьер предложил, чтобы предприятия вели учет нуждающихся в жилье. Как отреагировал Президент?

В Беларуси планируют повысить плату за арендное жилье
22 сентября 2026 16:35

В Беларуси планируют повысить плату за арендное жилье

В Минске при Совмине прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям
18 сентября 2026 14:10

В Минске при Совмине прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям

В Совмине встретились с делегациями российских регионов
25 июня 2026 17:52

В Совмине встретились с делегациями российских регионов

Поставки белорусского цемента на внутренний рынок планируется нарастить
05 мая 2026 17:05

Поставки белорусского цемента на внутренний рынок планируется нарастить

Лукашенко – о цементной отрасли: куча вопросов, которые должны были быть решены
05 мая 2026 16:49

Лукашенко – о цементной отрасли: куча вопросов, которые должны были быть решены

Коллективу Совета министров представили нового вице-премьера
10 апреля 2026 08:18

Коллективу Совета министров представили нового вице-премьера

Легендарный кинотеатр «Победа» планируют открыть к 3 июля в Минске
15 апреля 2024 17:44

Легендарный кинотеатр «Победа» планируют открыть к 3 июля в Минске

«Приятно иметь в коллективе такого учителя». Эта преподавательница научит играть на аккордеоне любого
13 декабря 2021 10:05

«Приятно иметь в коллективе такого учителя». Эта преподавательница научит играть на аккордеоне любого

Работает на экологию. МАЗ выпустил первый белорусский мусоровоз на газовом ходу
12 марта 2020 18:36

Работает на экологию. МАЗ выпустил первый белорусский мусоровоз на газовом ходу

Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей
03 декабря 2019 14:38

Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей