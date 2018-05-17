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Вечером 17 мая в Беларуси ожидаются грозы, шквалистый ветер и град

17 мая 2018 14:12
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Новости Беларуси. Вечером в четверг – 17 мая – ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра.

По информации Белгидромета, до 21:00 на большей территории страны прогнозируются грозы. Ветер будет шквалистым с порывами до 15-20 метров в секунду. В некоторых районах Беларуси ожидается град.

В Минске с 16:00 до 21:00 прогнозируется гроза. При ней местами в столице шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

В пятницу – 18 мая – будет облачно с прояснениями. Ночью и днем в некоторых районах Беларуси – грозы и кратковременный дождь.

18 мая в Беларуси ожидаются дожди и до +23°C (читать далее).

# Погода в Беларуси # общество

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