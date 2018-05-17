Изменения в жилищном законодательстве Беларуси: стало возможным переводить арендное жилье в социальное

Этим могут воспользоваться нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которые не стоят в очереди.

Новости Беларуси. 17 мая депутаты рассмотрели изменения в жилищном законодательстве. Предусмотрена возможность перевода арендного жилья в социальное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Предусматривается возможность перевода арендного жилья для некоторых категорий граждан в жилые помещения социального пользования. В первую очередь дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Ну а все остальное будет еще прорабатываться и дополнительно рассматриваться.

На сегодня в данной редакции предоставлена так же обязанность участников долевой собственности в соответствии со своей занимаемой долей оплачивать свои жилищно-коммунальные услуги. Ну и так же в данной редакции урегулированы и другие понятия, которые регулируются в сфере жилищных отношений.

В ходе дискуссии депутаты внесли разработчикам документов ряд предложений. В частности, при сносе жилья предоставить его жильцам право получить квадратные метры в том же районе.