Из 48 районов Беларуси с напряженной ситуацией на рынке труда почти половина улучшила свои показатели

Новости Беларуси. Как рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, результаты мониторинга свидетельствуют об эффективности принимаемых мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты населения:

Мы по прошлому году создали более семи 70 тысяч рабочих мест, и тем самым 70 тысячам граждан предоставили эти рабочие места. По первому кварталу это более 16 по нашей оценке будет таких рабочих мест создано и трудоустроено.