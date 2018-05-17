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Из 48 районов Беларуси с напряженной ситуацией на рынке труда почти половина улучшила свои показатели

17 мая 2018 14:17
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Новости Беларуси. Как рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, результаты мониторинга свидетельствуют об эффективности принимаемых мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Из 48 районов Беларуси с напряженной ситуацией на рынке труда почти половина улучшила свои показатели-1

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты населения:
Мы по прошлому году создали более семи 70 тысяч рабочих мест, и тем самым 70 тысячам граждан предоставили эти рабочие места. По первому кварталу это более 16 по нашей оценке будет таких рабочих мест создано и трудоустроено.

# Государственная политика в области занятости # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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