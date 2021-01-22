Теплоснабжение в Московском районе Минска планируют восстановить к 16 часам. Названы причины ЧП

Новости Беларуси. Теплоснабжение в Московском районе Минска планируют восстановить к 16 часам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 22 января рассказали в «Минскэнерго».

Вся информация о ходе восстановительных работ стекается в оперативный штаб, который возглавил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Как заявил сегодня зампред, в столице необходимо четко информировать людей о происходящих в сфере ЖКХ авариях и других ЧП. Этой зимой почти каждую неделю в Минске случаются нештатные ситуации.

По поводу конкретно порывов в теплосетях, которые произошли в последние дни, Александр Дорохович основной причиной назвал резкий перепад температур. Сейчас последствия аварии оперативно устраняют ремонтные бригады. В ближайшие часы в дома пустят тепло.

Все такие случаи у нас расследуются специальной, постоянно действующей комиссией. При необходимости мы привлекаем специалистов Межсистемной лаборатории металла и сварки для того, чтобы определить причину повреждения компенсирующего устройства.

Из-за ЧП скорректирована работа целого ряда школ. Занятия в них перенесены на 23 января. В детских садах организованы дежурные группы с горячим питанием.

Из-за экстренного ремонта тепловых сетей сегодня не будут работать школа и ясли-сад на ул. Ольшевского.

Наталья Проскурова, председатель Комитета по образованию Мингорисполкома:

В первую очередь это, конечно, связь с родителями. Их предупредили о том, что такая ситуация в учреждениях образования. И на их решение оставили выбор: либо ребенок идет в дежурную группу, либо остается дома.

Организованы дежурные группы с дежурными воспитателями, организовано питание. Принимаются все возможные меры. На особом контроле держится температурный режим в группах, для нас это сейчас очень важно. Используем и обогреватели в том числе.