Теплоснабжение в Московском районе Минска планируют восстановить к 16 часам. Названы причины ЧП
Новости Беларуси. Теплоснабжение в Московском районе Минска планируют восстановить к 16 часам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 22 января рассказали в «Минскэнерго».
Об аварии стало известно вечером 21 января. Жители микрорайонов Юго-Запад, Малиновка, Михалово стали жаловаться на отсутствие горячей воды и тепла.
Вся информация о ходе восстановительных работ стекается в оперативный штаб, который возглавил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Как заявил сегодня зампред, в столице необходимо четко информировать людей о происходящих в сфере ЖКХ авариях и других ЧП. Этой зимой почти каждую неделю в Минске случаются нештатные ситуации.
По поводу конкретно порывов в теплосетях, которые произошли в последние дни, Александр Дорохович основной причиной назвал резкий перепад температур. Сейчас последствия аварии оперативно устраняют ремонтные бригады. В ближайшие часы в дома пустят тепло.
Люди жалуются на отсутствие горячей воды. В Московском районе Минска устраняют последствия крупной аварии на теплосетях
Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
Причиной прекращения теплоснабжения в зоне тепломагистрали № 59 явилось повреждение сильфонного компенсатора диаметром 1000 мм. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения – 16 часов сегодняшнего дня (22 января – прим. ред.).
Все такие случаи у нас расследуются специальной, постоянно действующей комиссией. При необходимости мы привлекаем специалистов Межсистемной лаборатории металла и сварки для того, чтобы определить причину повреждения компенсирующего устройства.
Из-за ЧП скорректирована работа целого ряда школ. Занятия в них перенесены на 23 января. В детских садах организованы дежурные группы с горячим питанием.
Из-за экстренного ремонта тепловых сетей сегодня не будут работать школа и ясли-сад на ул. Ольшевского.
Занятия перенесут на субботу. Школа и детский сад на Ольшевского не будут работать 22 января
Наталья Проскурова, председатель Комитета по образованию Мингорисполкома:
В первую очередь это, конечно, связь с родителями. Их предупредили о том, что такая ситуация в учреждениях образования. И на их решение оставили выбор: либо ребенок идет в дежурную группу, либо остается дома.
Организованы дежурные группы с дежурными воспитателями, организовано питание. Принимаются все возможные меры. На особом контроле держится температурный режим в группах, для нас это сейчас очень важно. Используем и обогреватели в том числе.